Munchitos, Clipper de fresa y papas con mojo: los regalos de Quevedo a Broncano

El número uno en el mundo de la música se encuentra visitando los platós de los programas más seguidos del panorama televisivo actual. En este caso, Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido por su nombre artístico, Quevedo, ha aterrizado en 'La Resistencia', espacio de Movistar+ en el que el humorista David Broncano realiza divertidas entrevistas a diferentes personalidades del deporte, el entretenimiento o la música, entre otros.

El primer programa de la temporada estuvo marcado por la canariedad. Como ya es tradición entre los invitados a La Resistencia, Quevedo, que nació en Madrid pero fue criado en Gran Canaria, llevó un regalo al presentador. Así, sus obsequios consistieron en un paquete de Munchitos, un Clipper de fresa y un tupper con papas arrugadas con mojo picón.

Quevedo, más relajado que en su anterior visita a un plató, el de El Hormiguero, invitó a Broncano a que se echara «un buchito» de Clipper, aspecto que el presentador destacó como «lo más canario» que podría haber dicho.

Durante la entrevista no se dejó de recordar el hito conseguido con su tema junto a Bizarrap, la Bzrp Music Sessions, Vol. 52, conocida popularmente como 'Quédate'. Esta canción ocupa el número uno de la lista de éxitos mundial de la plataforma Spotify desde su lanzamiento, y ya acumula más de 450 millones de reproducciones en la plataforma. El tema se ha mantenido entre lo más alto de la lista siempre, pero el número uno se lo ha arrebatado algunas semanas el británico Harry Styles con su 'As It Was', como se mencionó en el programa.

Historia de un éxito

Quevedo confesó a Broncano que la canción que lo ha llevado a lo más alto no iba a ser así en un principio. En exclusiva, el artista mostró otra versión del tema, ya que, al parecer, tanto él como Bizarrap no estuvieron convencidos del todo en el momento de su creación.

Entre los cambios propuestos, el artista reveló que quería eliminar la parte del estribillo más repetida de este verano, el famoso 'Quédate', porque le parecía «muy futbolero». Sin embargo, Bizarrap no le dejó, pues lo consideraba lo mejor del tema. «No estuve inteligente ahí», declaró Quevedo.

Así habría sonado el tema con Bizarrap si hubiesen eliminado la parte de QUÉEEEEEDATE pic.twitter.com/NNVVmELSW2 La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 12, 2022

Sus próximos conciertos

El verano de Quevedo ha estado marcado por su presencia en diferentes festivales repartidos por toda la geografía española. En el programa también aprovechó para recordar sus próximos eventos: 17 de septiembre en el Colorín Colorado Fest (Torrevieja), 18 de septiembre en el Palau Sant Jordi (Barcelona), el 23 en Bilbao y el 24 en el Wikink Center de Madrid.

Además, todo apunta a que el artista regresará a Gran Canaria para dar un concierto el próximo 30 de septiembre en la trasera del Teatro Auditorio Agüimes, gratis, bajo el marco de Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Rosario.