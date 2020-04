«Mentiría si dijera que no me voy a dar algún capricho»

El canario se había presentado al ‘casting’ de todas las ediciones, y fue curiosamente en la última, la más exigente, cuando consiguió entrar en el ‘talent’. Pero no se quedó solo ahí, sino que se acabó alzando como ganador del maniquí de oro, 50.000 euros y un curso de formación especializado en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid ante los 2.312.000 espectadores (16,9% de cuota) de la final del programa de La 1 de TVE.

–A la tercera fue la vencida. ¿Por qué siguió intentándolo?

–Me parecía una muy buena oportunidad para empezar en el mundo de la moda y hacerme un hueco, tener visibilidad, reconocimiento... un poco de todo.

–¿No le ha parecido la edición con más nivel de las tres?

–La verdad es que sí. Aparte, creo que ha sido la edición más difícil para entrar a concursar. Fuimos más de 13.000 personas al ‘casting’ y era muy complicado. Pero bueno, no solo entré, sino que gané (risas).

–Pero, ¿cómo es posible que precisamente el año en que es más complicado lo cojan y acabe siendo el ganador?

–Pues... no sé cómo responder a eso, la verdad, porque ha sido exactamente así, pero será que vieron verdaderamente cómo soy.

–¿Cómo siguió la final?

–Desde casa, porque ahora con el confinamiento otra cosa no se puede (risas). Fue superemocionante. Estuve llorando todo el rato y hecho un manojo de lágrimas.

–¿Qué se le pasó por la cabeza?

–Me costaba muchísimo creer que el que estaba ahí era yo, sinceramente.

–¿En qué momento pensó que sí era posible ganar?

–En ningún momento, porque casi no era capaz de asimilar el hecho de que estaba dentro, así que menos que podía ganar... Estoy en ello todavía.

–¿Cómo está pasando estos días?

–Estoy intentando disfrutar y asimilarlo, que me está costando, pero en general bastante bien. Tengo ganas de trabajar, de formarme, de estudiar...

–¿Qué tiene pensado hacer con los 50.000 euros del premio?

–A ver, obviamente, mentiría si dijera que no me voy a permitir algún capricho, pero quiero dedicarlo a formarme. Me va ayudar a mudarme a Madrid cuando esto acabe, y a cursar mis estudios.

–Y, con la situación actual, ¿se ha aplazado el curso o sigue adelante?

–No, no. En principio, entraré en el próximo curso. Va por curso académico.

–¿Quiénes serían sus referentes en este mundillo?

–Mi referente es Michael Costello, que es un diseñador que se presentó hace unos años a una especie de ‘Maestros de la costura’ en Los Ángeles. Él no ganó nada, pero es archiconocido. Ha vestido a Beyoncé, a Nicki Minaj... Es mi referente. Y, por cierto, me ha escrito, y he estado hablando con él.