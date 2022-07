María Lo, ganadora de la décima edición de 'Masterchef'

No hubo sorpresas en la final de la décima edición de 'Masterchef'. María Lo hizo valer su favoritismo y se impuso en una final que ya es historia de la televisión. «¡¡¡Soy la ganadora de MasterChef 10!!! No me lo creo, ¡¡¡qué maravilla!!! Es muy fuerte. Es mi sueño, he cumplido un sueño. Es la experiencia más importante de mi vida», reconocía María Lo en sus primeras palabras tras conocer el veredicto del jurado.

La gaditana derrotó en la final a Verónica, que se mostró contenta y satisfecha de su paso por el programa a pesar de quedar en la segunda posición. «No he ganado, pero me siento ganadora. Lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí es para sentirse ganadora y orgullosa cien por cien», admitía la segunda clasificada.

El programa contó con todo tipo de invitados especiales: los hermanos Roca, el fundador británico del programa y el maestro de los maestros, Ferran Adrià. Todos se quedaron sorprendidos con las elaboraciones de la joven de 32 años con orígenes gaditanos y asiáticos.

Adrián y David, cuarto y tercer clasificados

La final de 'Masterchef' empezó con cuatro finalistas: Adrián, David, Verónica y María Lo. En la primera prueba, en la que debían imitar una receta de Carlos Maldonado. La segunda prueba se desarrolló en El Celler de Can Roca, donde Adrián y David fueron los dos aspirantes que se quedarían a las puertas de la finalísima de 'Masterchef'.

Ya en la prueba final, el programa elevó su nivel. María Lo y Verónica elaboraron un menú completo que debían degustar los jueces del programa y el invitado especial, Ferran Adrià. Antes, conocieron al fundador británico del formato, Franc Roddam. María Lo optó por presentar un menú homenaje a su vida con unos entrantes con sabor a Cádiz compuesto por jugo de tomate y manzanilla, quenelle de atún de almadraba, cebolleta encurtida y falso caviar; un plato principal que representase la cocina gallega y catalana con cigala con esferas de apionabo, lentejas caviar y polvo de jamón ibérico; y un postre con un toque gaditano pero con raíces asiáticas compuesto por un bizcocho de té matcha y cremoso de chocolate picante, crumble de pimienta rosa, sorbete de lima, lichi y aire de lichi.

Mientras, la salmantina Verónica prefirió apostar por un menú que representaba las cuatro estaciones con lágrimas incluidas en el postre (otoño-invierno) por la tristeza que le transmite. Hasta los jueces lloraron con ella, en especial Pepe Rodríguez, que tuvo que secarse las lágrimas con un pañuelo.

Fue una final única, con mucho nivel y apenas errores. Hasta el propio Ferrán Adrià quedó sorprendido. María Lo se impuso como ganadora de 'Masterchef' y se llevó 100.000 euros en metálico, la publicación de su recetario, una oferta de trabajo de Jordi Cruz y un máster en cocina, técnica y producto en el Basque Center Culinary.