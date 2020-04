Maggie Civantos: «No sé si voy a ser capaz de ver el último capítulo de ‘Vis a vis’»

-Con altibajos. Ahora, bastante mejor. Supongo que como todos. Al principio, con más incertidumbre. Intento mantener un poco el equilibrio y la rutina en casa, y me refugio en lo que más me gusta: la cultura, leyendo, viendo series, películas, escribiendo, cocinando, meditando. Creo que es momento de recuperar buenos hábitos.

-¿Qué sensación le deja que la serie llegue en este momento?

-Ahora hay muchísima gente consumiendo ficción, y esa es la única parte mínimamente positiva de esta situación. En ese sentido, sí que creo que hay mucha gente que se va a sorprender, le va a enganchar, y va a pedir otra temporada más, pero va a tener que mirarse las anteriores, porque esta ya es la despedida. La serie se puede ver si no has visto nada, y te va a enganchar, pero si has visto las anteriores, la vas a disfrutar más, porque vas a poder afinar en los detalles.

-¿Estaba deseando darle un final así a Macarena?

-Totalmente. Era un proyecto muy deseado. Como, en la tercera temporada, por circunstancias, no pude estar toda la temporada, y en la cuarta tampoco, había una sensación de no haber contado una historia que yo, y creo que mucha gente también, deseaba ver. Tenía muchas ganas de interpretar y explorar esta relación entre Macarena y Zulema (Najwa Nimri), y llevarlo por otros sitios que no fuera solamente el odio.

-Es un vínculo que había generado mucha expectación.

-Sí, es como que la gente lo demandaba, y creo que colocarlo donde lo han hecho los creadores es muy inteligente para desarrollar lo que se venía gestando desde la primera temporada. Porque en este ámbito se puede ver cómo son ellas, que deciden libremente estar juntas. Es muy interesante y está lleno de contradicciones.

-¿Hay mucha tensión entre ellas?

-Sí, sí. Es como una ruptura de pareja. No es una socia, es algo más. Para mí, desde un punto de visto metafórico, esto significaba romper con ella misma, porque era romper con su otra mitad. Esto supone conflicto, tensión y que todo salga mal en el último atraco. Tienen un gran inconveniente con el tema del robo, pero entre ellas tienen un problema mayor. E internamente, cada una tiene un problema consigo misma. Entonces, la serie está llena de conflictos; algunos muy pequeños, pero que se convierten en muy grandes.

-Y todo con varias líneas temporales.

-Sí, sí. La temporada está llena de matices y a la hora de estudiar tenías que hacerte un esquema por colores de cada secuencia, ver de dónde viene, hacia dónde va y qué ha pasado. Hay tres líneas temporales y era bastante complicado, pero creo que el espectador lo va disfrutar muchísimo.

-Entonces, ¿se puede ver el lado más humano de Maca?

-Sí. Por ejemplo, con el personaje de La Flaca (Isabel Naveira), porque tienen un pasado juntas. Es muy bonito, porque podemos ver un lado muy humano y muy tierno de Macarena. Me gustó mucho trabajar eso y ver cómo ella entiende realmente la amistad, que no tiene nada que ver con cómo la puede vivir con Zulema. Poder jugar con eso y compararlo es interesante, aunque tampoco está demasiado desarrollado, porque en tiempo presente la acción es muy frenética, y luego todo se complica aún más y los personajes empiezan a caminar cada uno por un lado.

-¿Cree que también los seguidores quedarán satisfechos con el final?

-No tengo ni idea. Espero que sí, que entiendan que las series tienen que acabar, y que es mejor hacerlo así, que alargar una historia y terminar destrozándola. Entonces, bajo mi punto de vista, no podría tener un final mejor. Tiene el que tiene que tener. Yo estoy muy contenta con el final de Macarena.

-¿Cómo fueron los últimos días de rodaje?

-Me costó mucho rodar el último capítulo, porque hay una secuencia concreta en la que no podía parar de emocionarme. Me decía: ‘Ahora ya sí que sí. No hay vuelta atrás y nos estamos despidiendo ya de estos personajes y de esta historia’. En esta temporada ha habido varios momentos muy especiales. Supongo que el hecho de saber que era la despedida de la serie ha provocado que hayamos saboreado momentos de una manera muy concreta. No sé si voy a ser capaz de ver el último capítulo, porque cuando se emita ya sí que va a ser el adiós definitivo.