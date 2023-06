Jorge Javier Vázquez: «Necesito parar para cuidarme, para preguntarme qué quiero»

Ocurrió el 23 de mayo. «Os informamos que Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación», escribía Estefanía Gómez, jefa de Prensa de Contenidos del conglomerado de comunicación, a través del grupo de WhatsApp en el que se notifican las novedades de su programación.

Este sábado, once días después de que Mediaset anunciara su baja y tras la cancelación del espacio, Jorge Javier Vázquez se dirigía por vez primera a sus seguidores en su cuenta de Twitter: «Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena».

«Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si, como no lo sé, mejor espero», especificaba en un segundo tuit. Finalmente, explicaba que «en estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», afirma en un último tuit que huele a despedida.

Mediaset decidió el pasado 5 de mayo poner fin a 'Sálvame', el programa que conduce Jorge Javier Vázquez desde 2009. El buque insignia de Telecinco, un espacio producido por La Fábrica de la Tele que cambió no solo la forma de tratar los temas del corazón, sino que alumbró una nueva manera de hacer televisión, más barata pero también mucho menos encorsetada y más imaginativa, bajará la persiana el próximo viernes, 23 de junio, después de cumplir catorce años en antena.

Su edición Deluxe, en cambio, seguirá en antena dos ediciones más, hasta el 7 de julio. Fuentes cercanas a la productora aseguraron entonces que ni el equipo ni la plantilla de La Fábrica de la Tele sabían que Mediaset había decidido cancelar 'Sálvame'.

Remodelación de la cadena

Con este movimiento, el grupo de comunicación culminará la remodelación de la cadena que comenzó tras la salida de Paolo Vasile y la llegada de Alessandro Salem como consejero delegado de Mediaset. El primer indicio al respecto de estos cambios llegó en febrero de este mismo año cuando se prohibió a la cadena hablar de varios personajes que hasta el momento habían dado mucho juego en sus programas. La lista de celebridades vetadas incluía nombres como los de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Fidel Albiac, Olga Moreno, Rocío Flores, Marta Riesco, Kiko Rivera o Bárbara Rey.

Después llegó la actualización del código ético por el que se rigen todos los trabajadores de la compañía. Con el nuevo texto el grupo buscaba que la política solo tuviera hueco en los espacios de actualidad o los informativos de la cadena y prohibía «emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa». De esta forma, limitaba que Jorge Javier Vázquez repitiera momentos como el «este programa es de rojos y maricones». Sin embargo, sí permitía que Ana Rosa expresara su opinión durante la franja de su programa dedicada a la tertulia política.

Una nueva actualización del código ético, hace una semana, incluía un protocolo de actuación aplicable a los programas de telerrealidad, en un documento que incluye diez reglas básicas articuladas en tres secciones y que pretenden regular la convivencia y garantizar la salud y el bienestar de los participantes de formatos como 'Supervivientes', presentado por el propio Jorge Javier Vázquez, o 'La isla de las tentaciones', los espacios de mayor audiencia en Telecinco.

Una tarde con Ana Rosa

A partir de septiembre, Ana Rosa Quintana conducirá las tardes de Telecinco y cederá el testigo de la mañana a Joaquín Prat, su copresentador hasta el momento.

Mientras tanto, Jorge Javier Vázquez, que debutó en Mediaset con 'Aquí hay tomate' y lleva más de dos décadas en la cadena de Fuencarral, seguirá ligado por contrato a la cadena hasta 2025.

En una entrevista reciente en TVE, Vázquez, que en la actualidad presenta también un podcast titulado 'Los burros de Fortunato', hablaba sobre su futuro en la cadena: «Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Llega un equipo directivo y entiendo qué querrá hacer con la gente que está trabajando o con los muñecos que salimos en televisión lo que quiera».