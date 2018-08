Joel Angelino rueda en Canarias ‘Los Kandinski’

El estreno de El Alma de Tacande

¿Se imaginó que este año iba a ser tan fructífero para su carrera?

Por un lado, me ha sorprendido y me ha dado mucha fuerza. Pero por otro, creo que estoy recogiendo los frutos de mi siembra. Fundamentalmente doy gracias a mi espíritu aventurero, de no conformarme. He recorrido 15 países. Cuando llegué a Barcelona, no tenía ningún contrato, pero fui tocando las puertas de los teatros y pidiendo audicionar con mis trabajos, hasta que Ampar López y Ever Blanchet me dieron la oportunidad. Al día siguiente del estreno en el Teatro del Raval, a dos calles, ocurrió el atentado de las Ramblas. Fue duro, pero yo lo seguí intentando. He tenido una carrera muy inestable pero los triunfos de un actor no tienen nada que ver con el éxito de una serie de turno o una película que funcione. Un actor se hace en los escenarios. Ante las dificultades. Conociendo el mundo, aprendiendo de él. Yo he tenido que reinventarme. Como se dice en mi país... Ya estoy hecho a prueba de balas...(Ríe)

¿De qué trata Los Kandinski?

Es una comedia de situaciones de una familia cubana que ha llegado a vivir a Canarias desde los años 80. Los padres han desaparecido por el famoso robo de un cuadro y la abuela Leopoldina y el abuelo Tomás han tenido que sacar adelante a los cuatro nietos. Kirian que es una buscavidas, una transexual que está obsesionada por ser una gran artista. Yoyo King, un cantante de reggaeton. Mayito, un heterosexual que tiene mucha pluma y le cuesta conseguir pareja y Ángel, el eterno niño, que no ha madurado y se ha quedado a vivir en la casa con sus abuelos. Es una gran locura con un discurso audiovisual muy Kandinski. Un mundo paralelo, que al mismo tiempo, narra las peripecias de un actor para sobrevivir en estos tiempos. Todo parecido con la vida real es pura coincidencia... (Ríe a carcajadas.)