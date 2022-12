'Gus Jackson' dará un espectáculo «inolvidable» en el tributo al Rey del Pop

Gustavo Hernández Santana, conocido popularmente como 'Gus Jackson', cierra en su municipio la gira internacional y promete ofrecer un espectáculo «inolvidable» en el tributo que ofrecerá el jueves, 29 de diciembre en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio, al rey del Pop Michael Jackson, a las 20.00 horas, «porque este ha sido un año inolvidable para mi carrera artística», aseguró el artista. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

La alcaldesa Ana Hernández y la concejala de Cultura, Minerva Artiles, acompañaron al artista, nacido en Ingenio, en la presentación de su actuación en el municipio. «Creemos que Gustavo Hernández es merecedor de esta presentación por su dedicación al mundo del espectáculo desde hace 28 años y estar considerado no solo uno de los mejores imitadores del Rey del Pop, Michael Jackson, a nivel mundial, sino también uno de los mayores estudiosos de este icono universal», afirmó la alcaldesa.

Por su parte, Minerva Artiles explicó que la presencia de Gus Jackson «se enmarca dentro del compromiso que tenemos con los artistas locales y también el de traer al municipio espectáculos nacionales que giran por los mejores teatros, para ofrecer a la ciudadanía una oferta cultural de calidad».

Gus Jackson adelanta que en su espectáculo repasará algunos de los éxitos más importantes de la trayectoria de Michael Jackson, uno de los iconos musicales y culturales del siglo XX que tiene seguidores por todo el mundo, y para ello contará con proyecciones del Rey del Pop y un cuerpo de baile profesional que lo acompañará sobre el escenario.

Aceptación de los hermanos y hermanas de Michael Jackson

El artista confesó que hace pocos días recibió un mensaje del productor y compositor Quincy Jones, que dio forma a la música de Michael Jackson en discos como 'Off the Wall', 'Thriller' y 'Bad'. «A esto tengo que sumar la aceptación recibida por los hermanos y hermanas de Michael, que no solo me han felicitado, sino que me han animado a continuar manteniendo su legado vivo».

Gus Jackson también destacó la proyección alcanzada a través de diferentes redes sociales, que le ha hecho llegar a millones de personas seguidoras de Michael Jackson de todo el mundo. Estados Unidos, Francia o Portugal son algunos países que visitará durante la gira de 2023.