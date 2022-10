Más Frasier Crítica TV No está de más recordar por aquí que los servicios de 'streaming' los carga o los descarga el mismísimo diablo

Nunca está de más recordar por aquí que los servicios de 'streaming' los carga o los descarga el mismísimo diablo. Volví a reparar en ello hace apenas un par de días, cuando Paramount+ confirmó que había dado luz verde a una nueva tanda de episodios de 'Frasier', una de las 'sitcoms' más divertidas e ingeniosas de la televisión estadounidense.

Planteada como un 'spin off' de 'Cheers', 'Frasier' tomaba al psiquiatra y parroquiano del famoso bar y lo trasladaba a Seattle, donde conducía un programa de radio en el que atendía llamadas de los oyentes, junto a su productora, Roz. Pijo y extremadamente snob, durante la friolera de once temporadas -permaneció en antena en la NBC entre 1993 y 2004 y acaparó 37 emmys-, Frasier convivía en un piso de lujo con su padre Martin, un veterano de guerra, y su enfermera, Daphne.

Buena parte de las situaciones cómicas de esta ficción se generaban por el choque entre la mentalidad de Frasier y el resto de los personajes, más llanos y, a menudo, más prácticos e inteligentes. O porque el hermano de Frasier, el descacharrante Niles, de gustos aún más refinados y eternamente enamorado de la enfermera de su padre, multiplicaba la pedantería por mil.

Aunque Paramount+, un servicio que aún no está disponible en España, mantiene la boca cerrada en torno al regreso de Kelsey Grammer al papel que le dio fama en todo el mundo, se ha filtrado que esta suerte de secuela contará con unos diez episodios. Estará ambientada en una nueva ciudad, así que el psiquiatra estará rodeado de nuevos personajes, si bien los antiguos podrían hacer alguna aparición.

Qué ganas de revisar las viejas temporadas, ¿no? Pues no hay mucho que hacer. La serie no está en ninguna plataforma. ¿Alguien me presta los DVDs?