La exministra Cristina Garmendia, nueva presidenta de Mediaset

El Consejo de Administración de Mediaset España, en una reunión celebrada este martes, designó a la exministra Cristina Garmendia como nueva presidenta del grupo de comunicación audiovisual propietario de Telecinco y Cuatro. Doctora en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Genética, Garmendia (San Sebastián, 62 años) sucede así al financiero Borja Prado en la presidencia de la filial española de la compañía italiana. Hasta este momento y desde diciembre de 2017, era consejera independiente de la compañía y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la sociedad.

La presidencia de Mediaset España permanecía vacante desde que a finales del pasado año Prado saliera de la compañía tras ver como su actividad había quedado relegada a labores institucionales y no ejecutivas después de año y medio en el cargo. Lo cierto es que eran frecuentes las desavenencias con el consejero delegado, Alessandro Salem, hombre de confianza de la familia Berlusconi, quien asumió todo el poder ejecutivo desde el mes de junio. Prado había sucedido a Alejandro Echevarría, fallecido recientemente, que ejerció el cargo durante más de medio siglo y estableció una alianza con Paolo Vasile como consejero delegado. Juntos, con 'Sálvame' a la cabeza, configuraron un modelo de televisión menos encorsetada y más fresca, pero también mucho más barata y controvertida, que proporcionó durante años el liderazgo al grupo de comunicación.

Con las audiencias ya de parte de Atresmedia, en gran medida gracias a programas como 'El hormiguero' y 'Pasapalabra', éxitos incontestables, Mediaset de la mano de Salem inició una etapa de transformación para acercar Telecinco a un público más familiar y convertir Cuatro en una cadena más centrada en la información. «Más que de una ruptura del pasado, hablaría de una evolución», destacó el consejero delegado al presentar la nueva temporada en la principal cadena del grupo audiovisual. La nueva Telecinco quería ser lo más variada y plural para llegar al mayor número de espectadores. Una programación en la que caben, señalaba el consejero delegado, todos los géneros, con un abanico de ofertas en las que habrá cada noche ficción, grandes espectáculos de entretenimiento, 'reality' o cine. «Queremos recuperar un consumo familiar, sobre todo en los fines de semana. Ganar la batalla contra los individualismos», apuntaba Salem, quien hacía una directa y rompedora declaración de intenciones: «No estamos en contra de nadie. No tenemos enemigos. Tiene que ser la casa de todos (…) Sin violencia física ni verbal».

Carrera profesional

Y en esas coordenadas hay que entender el nombramiento de Garmendia. Quien fuera ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante la IX legislatura (2008-2011), bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, cursó su doctorado en Biología Molecular bajo la dirección de la profesora Margarita Salas en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa. Completó su formación académica con un MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra. Actualmente, es presidenta de la Fundación COTEC, organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, y forma parte de diversos consejos asesores como el de Unicef y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entre otros, y de varios consejos de universidades.

Es, además, consejera independiente en los consejos de administración de Caixabank y Grupo Logista, donde ocupa el cargo de vicepresidenta; consejera dominical en Ysios Capital Partners; y miembro del Consejo Asesor del Espacio de la Comisión Europea. Ha fundado, entre otras, la empresa hispanoamericana Satlantis Microsats.

En el ámbito institucional, ha destacado como presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas (ASEBIO) y ha formado parte de la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Ha sido, además, asesora de la Comisión Europea como miembro del High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes, que ha formulado las recomendaciones para el diseño del IX Programa Marco (2021-2027) de la Unión Europea. Su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la investigación e innovación empresarial y ha recibido, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Gran Oficial del Mérito de la República Italiana.