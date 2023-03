«Los éxitos me han dado mucho y los fracasos, un tortazo tremendo»

Tras resolver la desaparición de dos niñas en las montañas de Monteperdido y viajar después a Tramuntana para descubrir qué sucedía en ese pequeño pueblo de Mallorca, Sara Campos (Megan Montaner), Víctor Gamero (Alain Hernández) y Ernesto Selva (Félix Gómez) se reencuentran para enfrentarse a un nuevo caso en 'La caza. Guadiana', la ficción que emite los jueves La 1 de TVE (22:00 horas) y que también está disponible en plataformas. La tercera temporada de la serie se traslada a una localidad ficticia ubicada en la provincia de Huelva, con una historia que se desarrolla en una doble línea temporal que permitirá recuperar al actor Francis Lorenzo (62 años, Pontevedra), uno de los personajes más queridos de la saga.

Los parajes onubenses y sus vecinos cobran especial protagonismo en esta temporada, hasta hacer del paisaje un protagonista mas de la ficción. Además de Francis Lorenzo, destaca la colaboración especial de Beatriz Carvajal. Al reparto se unen en esta tercera temporada grandes nombres de la interpretación como Pepe Viyuela.

-Vuelve a la ficción en una especie de salto al pasado.

-La serie comienza en 2010 con el primer caso de la sargento Sara Campos, que es Megan Montaner, la gran protagonista de la historia. Volvemos al principio, pero doce años después, el caso se reabre con nuevas circunstancias y una desaparición. Vamos a poder ver cómo empieza nuestra relación de policías.

-¿Qué le ha aportado el personaje del teniente Santiago Baín a su carrera profesional?

-Es un personaje que me ha gustado muchísimo hacerlo, porque es un comisario distinto. Es un teniente de la UCO, una buena persona y un gran investigador. Tenía otra imagen de este cuerpo de la Guardia Civil y vi un nuevo mundo en ese sentido, porque me imaginaba a gente mucho más dura, pero son personas como nosotros. Fue muy interesante, pues descubrí una nueva visión de la UCO, de cómo trabajan para buscar la solución y cómo abordan psicológicamente a los criminales que cometen delitos. Ese lado de la investigación me ha gustado mucho.

-En la primera temporada de 'La caza' le mataron. ¿Estuvo de acuerdo con ese final de su personaje?

-Fue una pena, creo que el personaje hubiera tenido un recorrido estupendo porque teníamos una buena historia ahí. No obstante, yo sabía lo que le iba a pasar cuando recibí los guiones, pero es verdad que al ver la serie en pantalla pensé que el personaje podría haber dado más de sí.

-¿Cuándo los actores reciben los guiones de una serie ya saben lo que va a ocurrir al final de la temporada o lo van descubriendo?

-Hay dos formas de que te cuenten la historia. A veces tenemos la posibilidad de tener todos los guiones y otras solo tenemos los de los primeros capítulos, sobre todo si son series con temporadas largas. En este caso sí sabía lo que le pasaría a mi personaje.

-En un panorama con tanto 'thriller' en la ficción, ¿qué aporta 'La caza. Guadiana'?

-Fuimos de los primeros 'thrillers' y creo que aportamos una forma distinta de contar. En España se está haciendo una ficción muy interesante. 'La caza', por ejemplo, está llena de intriga, misterio y mucha emoción. Estas historias si las cuentas bien, con buenos actores y, además, en escenarios maravillosos como Monteperdido o Tramuntana, acaban teniendo un buen resultado en la pantalla.

-La primera temporada de 'La caza' se ha colado entre lo más visto de Netflix cuatro años después de su estreno en TVE.

-En abierto dependes también muchos de las programaciones. 'La caza' es una de las series más descargadas de RTVE Play y ahora en Netflix. La gente ha cambiado la forma de ver la televisión. No te sigue en directo. Esta tercera temporada nos estrenamos frente al bote de 'Pasapalabra' y 'Supervivientes'. Seguramente en otra noche hubiese ido mejor, pero luego la serie funciona muy bien en diferido. Sigue interesando. Aunque el dato en la emisión lineal no sea muy grande, luego la serie puede tener un recorrido espectacular, y eso es importante.

'Águila Roja'

-¿Es más difícil gestionar el éxito o el fracaso?

-El éxito es muy fácil de gestionar. Después está esa frase tan manida, que dice que de los fracasos se aprende mucho. Los éxitos me han enseñado muchísimo y los fracasos, a veces, me han dado un tortazo tremendo y me han hecho reflexionar. El éxito, si lo gestionas bien, es mejor para aprender.

-¿Le siguen recordando en la calle por ser el comisario malo de 'Águila Roja'?

-Cada día de mi vida. Llevo cuarenta años de profesión y todavía me sorprende que me sigan reconociendo por 'Médico de familia' o 'Compañeros'. Piensa que fueron éxitos con audiencias millonarias, que después se han repetido otras veces en televisión o están disponibles en plataformas. Me decían que habían vuelto a ver estas series durante el confinamiento. Me llama la atención que la gente las vuelva a ver, pero es una satisfacción que te recuerden por tu trabajo en la tele.

-Ahora que están tan de moda los reencuentros en la televisión, ¿le gustaría hacer uno con alguna de las series míticas en las que participó?

-Creo que haría un reencuentro con todas las series por un placer personal: el de encontrarme de nuevo con la gente que he trabajado. Precisamente, ahora tenemos un encuentro privado de 'Compañeros'. Aquellas ficciones duraban cuatro o cinco años, y generaron lazos de unión y de emoción muy fuertes con los espectadores.