La semana de... El eterno comisario es feliz en su huerta juanjo artero Saltó a la fama con 'Verano azul', pero como no volvió a hacer de 'niño en bicicleta' no se ha sentido encasillado. Una tromboembolia casi le cuesta la vida y ahora mete hasta tres horas diarias en el gimnasio

Cuesta encontrar a otro actor que haya encarnado a más policías en la pantalla. El agente judicial Leiva de 'No habrá paz para los malvados' (por el que fue nominado al Goya), el subinspector Charlie Márquez de primero 'El Comisario' y después 'El Príncipe'; o desde hace seis años Emilio Bremón, el jefe superior de 'Servir y proteger' (Plano a Plano), que acaba de regresar a La 1 después de 1.250 capítulos. Poco que ver con su realidad. Juanjo Artero es feliz hundiendo las manos en su huerta, donde asoman ya calabacines, berenjenas, un sinfín de hierbas aromáticas y tomates. Su vida cambió en 2019 cuando sufrió una tromboembolia: dejó el tabaco, hace ejercicio y come sano. «Hasta he bajado el pistón en el trabajo». Bueno, eso dice él: se levanta a las 4.30, hace teatro y en julio regresa al cine.

Lunes

4.30 horas. Me toca la primera secuencia, así que me levanto de madrugada. Una ducha y un café con leche, a esas horas tampoco me entra nada más. Aprovecho la horita que tengo hasta que vienen a recogerme en coche los de la productora para repasar el guión. Tengo otros 45 minutos hasta Cobo Calleja, el polígono de Fuenlabrada rodeado de almacenes chinos donde rodamos la serie.

6.30 horas. Después de pasar por maquillaje y vestuario, empezamos con la lectura de las escenas. Se supone que el director ya les ha dicho a los técnicos qué escenas tocan, el decorado que se va a utilizar... Se supone que no puedo contar mucho, pero empiezo manteniendo una charla con mi hijo en la serie (al que da vida Jan Buxaderas), problemas familiares y sobre su futuro que luego se entrelazan con el caso policial que tenemos entre manos.

12.00 horas. Paramos veinte minutos para comer un gazpacho y un bocadillo caliente. Esta temporada me han rebajado un poco la carga de trabajo, lo he pedido yo porque llevaba 7 años enlazando series de televisión y estoy fundido. Además, hago teatro y en julio empiezo una película, un papel corto pero con el que estoy ilusionado. Hasta ahí puedo leer.

Martes

15.30 horas. Desde que sufrí una tromboembolia trato de cuidarme. Más horas de sueño (si no por la noche, al menos una siesta), comida sana, deporte... He salido un poco antes del rodaje y aprovecho para ir al gimnasio. Con tanto estrés, el cuerpo lo agradece. Primero unos estiramientos para la espalda en la colchoneta y luego pilates. Hago mucho ejercicio aeróbico: una hora de elíptica y estudio; media hora de bici y estudio, algo de cinta y estudio... Luego pesas y a nadar, que es importante. Así me puedo tirar tres horas.

19.00 horas. Cocino lo justo, a veces una lasaña con láminas de calabacín, o un espencat, con aceite, ajo y hierbas aromáticas. Me gusta mucho el salmorejo o los platos de cuchara, de esos que se hacen al fuego en cazuela de barro-, pero a estas horas no me complico la vida. Si me dejan algo preparado, ataco lo que me pongan; si no, me preparo una ensalada de aguacates, queso fresco y tomates de la huerta. Tengo mucho, de una docena de clases. Un poco verdes aún, pero están las matas a reventar.

21.00 horas. Mis padres viven ambos y son una influencia muy grande. Él era cirujano cardiovascular, operó a Franco y tiempo después a Pasionaria y también a algunos terroristas. Su trabajo era salvar vidas. Siempre ha sido un cachondo, nos traía películas a casa de sus operaciones. Así crecí yo, alternando los dibujos animados con cintas grabadas en 'súper 8' de cirugías a corazón abierto. Años más tarde, yo mismo entraba en el quirófano a grabarlas para proyectárselas luego a sus alumnos.

Miércoles

22.00 horas. Me encanta que me pregunten por 'Verano azul', me trae a la memoria una época en la que éramos como los Beatles. Supongo que sería distinto si me hubiera pasado la vida haciendo de 'niño en bicicleta', pero no ha sido el caso. La temporada pasada coincidí una semana en la serie con María Garralón (la inolvidable Julia), una mujer maravillosa, para comérsela. Cómo disfrutamos.

16.15 horas. Estuve representando 'Entre copas' en el teatro Reina Victoria durante cinco semanas, hasta el 5 de junio. Es una comedia dramática sobre la crisis de los 40 (sí, ya lo sé, me pilla con casi 60). A veces coincide una representación en Valencia con la serie, entonces cuadramos agendas y si no encaja siempre está el AVE. En julio tengo un papel pequeño en una película y en agosto me toca pasear la obra por El Puerto de Santa María y dos días Alcalá de Henares, aunque la gira como tal no la retomaré hasta septiembre.

20.00 horas. Como he sido bueno y estudiado todo lo que tenía pendiente, ya todo el tiempo es para mí. El huerto me relaja muchísimo, lo mismo cuando es tiempo de plantar, que cuando toca regar o abonar. No utilizo pesticidas, todo productos ecológicos: jabón negro, aceite de neem, bacterium thurigiensis. Ya empiezo a tener pepino y calabacines, tomate dentro de poco, lo mismo que zanahorias. Hay espárragos, berenjenas, rúcula, albahaca, romero, tomillo, ajos...

Jueves

9.00 horas. Menuda faena, el test del covid me ha salido positivo (nos hacemos la prueba cada 5 días). Estoy vacunado y no lo había pillado hasta ahora, pero en el trabajo ocurre con cierta frecuencia. La semana de mi cumpleaños... ¡y mira con qué regalito me viene! He avisado a los de producción, porque hay que darle toda la vuelta al plan de rodaje, fíjate qué faena. Ahora toca tomármelo con calma hasta el siguiente examen.

16.00 horas. Ahora que no tengo guiones que repasar, aprovecho para escuchar música. Me encanta el flamenco, el jazz y la música de mi generación, sobre todo Serrat -es lo más-, Sabina, Pedro Guerra o Rosana. También los programas de supervivencia [Risas], tipo 'Mi familia vive en Alaska' o de esos que llevan a un tipo a una isla llena de caimanes y se tiene que buscar la vida.

22.000 horas. Soy del Real Madrid desde la cuna, igual que mi abuelo, mi padre, mi tío... en mi caso viene impuesto. Pero fíjate, deseo todo lo mejor al Barça, que salga de la crisis; ellos nos han hecho grandes y nosotros a ellos. Y el que no lo quiera ver así, peor para él.

24.00 horas. Entre toda la familia sacamos a los perros, aunque se pasan el día en el jardín, pero yo soy más de noche. 'Jeti', un westin. y 'Chibi', sin raza definida, con el pelo largo como un border collie. También tengo gato, 'Merlí', como la serie que gustaba a mis hijos. Mejor dicho, ahora son dos, porque la gata de una amiga de mi hija acaba de tener una camada y nos han endosado otro. Quiero llamarlo Benito, como Don Gato, veremos si me salgo con la mía.

Viernes

11.30 horas. He interpretado a tantos policías y gente de Interior que ya sólo me queda hacer de ministro. Supongo que todo tiene sus ciclos y ahora toca este. Pero no me parezco en nada a ellos; soy un buenazo y un poco payaso. En la obra de teatro que estoy haciendo se dice que 'vivir es seguir viviendo, es el camino'. Hay que estrujar bien la naranja y sacarle todo el zumo. Cuando vi las orejas al lobo, elegí venirme arriba. Y en esas estoy.