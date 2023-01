Lo que hay que ver este 11 de enero

Antena 3 conmemora el décimo aniversario de 'Atrapa un millón' con una edición especial del concurso. Por su parte, Movistar Plus+ ofrece un desgarrador relato sobre el asesinato del exespía ruso Alexander Litvinenko. Telecinco, mientras, emite una serie que promete ser un escándalo y Disney+ nos da la bienvenida a Chippendales. En RTVE Play puede ver un excelente programa sobre la sumisión química dentro del espacio 'Documentos TV'.

Regresa el cuerpo de bomberos de Chicago. / axn

AXN, 21.00 horas 'Chicago Fire' T10

Chicago Fire cuenta la vida de los trabajadores del destacamento de bomberos 51 de Chicago. Bomberos, rescatistas y paramédicos forman parte de este equipo de héroes que día a día se juega la vida.

En el primer capítulo de esta décima temporada, el equipo lidia con las consecuencias del rescate del barco volcado. Además, Gallo, Ritter y Violet discuten los planes para una actuación paralela.

La serie está protagonizada por Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, Lauren German, Charlie Barnett, Yuri Sardarov, Eamonn Walker, Christian Stolte, Joe Minoso, David Eigenberg, Jon Seda, Randy Flagler y William Smillie

Antena 3, 21.45 horas 'Atrapa un millón'

El mítico concurso regresa a Antena 3. Para celebrar los 10 años que cumple la llegada del exitoso formato a nuestro país, Antena 3 ha preparado una serie de especiales para su prime time, presentados por Manel Fuentes.

De nuevo, parejas de concursantes intentarán hacerse con el mayor bote posible, superando una serie de preguntas apostando el dinero en las ya míticas trampillas del programa.

Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, 'Atrapa un millón' pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno). El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta.

La serie narra la creación de un imperio basado en el striptease masculino. / disney+

Disney+, desde hoy Bienvenidos a Chippendales

Nueva serie original de la factoria Disney+. 'Bienvenidos a Chippendales es una saga repleta de crímenes reales, que cuenta la escandalosa historia de Somen «Steve» Banerjee, un inmigrante indio que se convirtió en el estrambótico fundador del mayor imperio de striptease masculino del mundo y que no permitió que nada ni nadie se interpusiera en sus planes.

Protagonizada por Kumail Nanjiani, Juliette Lewis, Dan Stevens, Nicola Peltz, Spencer Boldman, Murray Bartlett, Maximilian Acevedo y Annaleigh Ashford.

La serie ha contado con el apoyo de Marina, viuda de Alexander Litvinenko. / movistar plus+

#0, 21.35 horas 'Litvinenko'

La nueva serie de Movistar Plus+ se compone de cuatro episodios que se emitirán semanalmente.

Noviembre, 2006. El detective inspector Brent Hyatt y el sargento detective Chris Hoar, son convocados al University College Hospital de Londres para entrevistar a un hombre llamado Alexander Litvinenko, un exespía ruso que afirma haber sido envenenado.

Su esposa Marina les advierte a los detectives de que los médicos no creen su historia aunque el deterioro de la condición física del paciente es evidente para todos. Durante tres días agónicos, Hyatt y Hoar entrevistan al moribundo Litvinenko, quien proporciona un relato meticuloso de quién cree que lo envenenó y también al hombre responsable de ordenar su asesinato, nada menos que Vladimir Putin.

Con el apoyo de la familia de Alexander Litvinenko y las personas clave involucradas en el caso, la serie de ITV narra la titánica tarea llevada a cabo por los oficiales de la Policía Metropolitana Clive Timmons y Brent Hyatt. Su investigación se centró en descubrir quién envenenó al exespía ruso, pero también en el riesgo potencial que el veneno radiactivo podía representar para el público.

Imagen de una secuencia de la película que se estrena hoy. / netflix

Netflix, desde las 8.00 horas 'Ruido'

Julia es una madre, o más bien una de muchas madres, hermanas, hijas y colegas con la vida destrozada por la violencia generalizada en un país que libra una guerra contra sus mujeres.

Julia está buscando a Ger, su hija. Y durante su búsqueda irá tejiendo las historias y las luchas de las mujeres con las que se encontrará por el camino.

Una doctora habla con una de las víctimas de sumisión química en una imagen del programa. / rtve

RTVE Play, disponible 'Documentos TV: Sumisión química'

'Documentos TV' comienza el año con el estreno de 'Sumisión química, voluntades anuladas'. Víctimas y expertos acercan un delito por el que las personas son objeto de agresiones sexuales, robos o estafas anulando su voluntad y aprovechando su vulnerabilidad.

Aunque la sumisión química puede afectar a los dos sexos, «el gran porcentaje son mujeres y, además, son víctimas muchas veces de sumisión química para conseguir la agresión sexual», asegura Alicia Díaz, médica del Centro de Salud Universitario San Juan de la Cruz.

Una de cada tres agresiones sexuales en España se habría producido con la víctima bajo sumisión química, aunque esta cifra sería solo la punta del iceberg ya que, según Alicia Díaz, « muchas víctimas no se atreven a denunciar porque se consideran culpables por lo que les ha ocurrido».

«Es importante que las mujeres sepan que no es su culpa. Porque yo me he pasado 20 años pensando que era mi culpa», relata Olivia, a la que administraron burundanga. Cuando recuperó la consciencia, se encontró desnuda en un apartamento con un chico al que no conocía.

Fernando Líndez y Alexandra Jiménez, los protagonistas de la serie. / mediaset/manuel fiestas

Telecinco, 21.50 horas 'Escándalo: relato de una obsesión'

La actriz Alexandra Jiménez llega a Telecinco con su nueva serie, una ficción que va a dar mucho de qué hablar.

La serie, de ocho capítulos, relata la historia de Inés, una mujer de 42 años interpretada por Alexandra Jiménez. Está atravesando un momento muy complicado, tanto que no cree que haya otra salida que no sea la de acabar con su vida. Para ello, se sumerge en el mar.

Es entonces cuando aparece Hugo (Fernando Líndez), su salvador. Solo es un adolescente de 15 años, pero se enamora obsesivamente. No quiere que nadie se entrometa en esa relación prohibida. Así que Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos.