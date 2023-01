Lo que hay que ver este 8 de enero

En este último día de vacaciones escolares, es más que probable que los pequeños de la casa apuren hasta el último minuto jugando con sus nuevos regalos. Pero si no tiene niños en casa o quiere ver algo con ellos en la televisión, le dejo algunas ideas para este domingo de enero previo a la vuelta a la normallidad escolar.

Esta cinta es una mezcla de drama, aventura y acción. / c7

Runtime, disponible 'River Queen'

La película cuenta una historia ambientada en la década de 1860. La joven irlandesa Sarah y su familia se encuentran atrapados entre los dos bandos de una turbulenta guerra.

Motivada por la colonización británica en Nueva Zelanda, la guerra enfrenta a los británicos y los nativos maoríes. La situación empeora cuando su hijo es secuestrado por su abuelo maorí. Las esperanzas de Sarah no decaerán en ningún momento, quien hará todo lo posible por recuperar a su hijo que tras 7 años no sabe si se encuentra vivo o muerto.

Canal de Historia, 21.55 horas 'Grandes misterios de la Historia'

El capítulo de hoy se centra en la desaparición de la Cámara de Ámbar. Construida en el siglo XVIII en Prusia, fue diseñada por el escultor barroco Andreas Schülter para el palacio de Berlín de Federico I de Prusia. En 1716, el rey Federico Guillermo I se la regaló al zar ruso Pedro el Grande. Se instaló en el palacio de Catalina. Las habitaciones del palacio eran tan grandes que el arquitecto italiano Rastrelli tuvo que extender la decoración con aún más ámbar, candelabros y mosaicos. Llegó a medir unos 55 metros cuadrados.

Uno de los mayores misterios sin resolver de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con esta obra de arte única robada por los nazis y valorada en 500 millones de euros. Han pasado 75 años y la pregunta sigue siendo: ¿ dónde está la famosa Cámara de Ámbar? ¿Una nueva búsqueda revelará por fin su verdadera ubicación?

COSMO emite una cinta para poder ver en familia. / c7

COSMO, 17.58 'Pequeños guerreros'

El Comando Élite está formado por una patrulla de muñecos militares muy arro-gantes y agresivos que han cobrado vida y escapado de sus cajas para acabar con los Gorgonitas, unos muñecos de aspecto extraño pero absolutamente pacíficos que sólo sueñan con encontrar la isla de Gorgon.

El adolescente Alan Abernathy se verá envuelto en esta contienda y tomará posiciones a favor de los Gorgonitas, lo que le llevará, junto a toda su familia, a convertirse en el nuevo objetivo del Comando Élite, capaz de crear el caos en toda la ciudad.

Idris Elba y Tilda Swinton, protagonistas de la película. / Movistar Plus+

Movistar Plus+, disponible 'Tres mil años esperándote'

Película fantástica sobre el arte de contar historias. Basada en el cuento 'The Djinn in the Nightingale's Eye', de la escritora británica A. S. Byatt, la cinta comienza cuando Alithea Binnie (Tilda Swinton), una narratóloga feliz con su solitaria vida, viaja a Turquía para asistir a una conferencia. Allí, tras un extraño desmayo, Alithea acude al Bazar de Estambul, donde un amigo decide hacerle un regalo: ella elige una botellita de vidrio de la que, al limpiarla, emerge un djinn (Idris Elba), un genio de lámpara maravillosa.

A través de las historias de amor y pérdida que el djinn le narra a Alithea, la película hace un viaje de tres mil años desde Salomón y la reina de Saba hasta la actualidad, un viaje lleno de magia.

James Cameron es el productor de este documental. / N.G.

National Geographic, 18.45 horas El resurgir de la Atlántida

¿ Existió la ciudad perdida de la Atlántida realmente? Y, si era real, ¿pueden encontrarse sus ruinas hoy día? 'El resurgir de la Atlántida' es un especial de investigación de alta calidad que se adentra en el mundo de la historia antigua y de la arqueología.

Dirigido por el cineasta Simcha Jacobovici, ganador de un Emmy en tres ocasiones, se trata de su tercera colaboración con el afamado productor/director James Cameron, ganador de un Óscar. Utilizando al filósofo griego Platón (siglo IV A.C.) como guía en su mapa del tesoro virtual, pretenden identificar a la civilización 'Atlante' mientras se acercan a la propia ciudad perdida.

La aventura se extiende desde Santorini, Malta, Cerdeña y el sur de España, para encaminarse hacia las Azores. Filmada en 4K y utilizando drones en cada una de las localizaciones, es un documental hermoso y único: arqueología de investigación en su mejor versión.

Un momento de la segunda temporada de la serie. / netflix

Netflix, disponible 'Ginny y Georgia' T2

¿Cómo vives sabiendo que tu madre es una asesina? Eso es lo que Ginny va a tener que averiguar. Ahora que sabe que Kenny —su padrastro— no murió por causas naturales, Ginny debe lidiar con su tristeza y con el hecho de que Georgia lo mató para protegerla.

Por su parte, Georgia preferiría olvidarse del pasado. Al fin y al cabo, ¡tiene una boda entre manos! Pero lo curioso del pasado de Georgia es que nunca dura mucho tiempo enterrado...