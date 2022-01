La emotiva carta de Ana Obregón a los Reyes Magos: «Os pido fuerzas para seguir perdonándome cada día la vida»

Ana Obregón no levanta cabeza. Tras la muerte de su hijo el pasado mes de mayo de 2020, la actriz aprovecha cada fecha especial para recordarle a través de las redes sociales. Hoy conmemorando el día de Reyes, Ana ha encontrado la última carta que Aless Lequio escribió a sus Majestades. Como cuenta la actriz, todos los años madre e hijo escribían sus deseos en una carta. Una tradición familiar que se rompió trágicamente tras la muerte de Aless.

Este año, la actriz ha querido escribir la carta. Muy emotiva, Ana recuerda a su niño mientras pide salud para el resto. «Creo que no voy a pedirles nada, porque ya no tengo nada que pedir para mí. (...) Este año les pido regalar salud a todos los que hayan sido buenos. Y para mí, si es posible, que me sigan dando fuerzas para seguir perdonándome cada día la vida».

El sentimiento de Ana se refleja en la primera parte de la carta a los Reyes Magos, cuando recuerda su última petición a sus Majestades, meses antes de morir Aless. «Ustedes saben que cada año tenía un ritual con mi niño y les escribíamos cartas con nuestros deseos que espero recibieran. Hoy he encontrado la mía que les mande hace dos años. La carta en la que les pedía que salvaran la vida a mi hijo del cáncer porque era la persona más buena, luchadora, especial, generosa y divertida del universo. Porque era la persona que más me quería y la persona que yo quería más del mundo. Ni caso me hicisteis».