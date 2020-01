Eli y Nia, con Vanesa Martín y Danny Ocean

Los participantes de OT 2020 abrirán el programa cantando un medley de los mejores temas de Marisol que han ido ensayando de forma intensa durante toda esta semana.

Además, los espectadores podrán ver los primeros duetos con Gèrard y Anaju cantando Up de Demi Lovato & Olly Murs; Maialen y Bruno con Sinmigo de Mr. Kilombo & Rozalén; Jesús y la isleña Eli, con Atrévete-te-te de Calle 13; Flavio y Anne con Another love de Tom Odell; Ariadna y la canaria Nia con Goog as hell de Ariana Grande & Lizzo; Javy y Samantha con Te espero aquí de Pablo López & Georgina; Nick y Eva interpretando Little talks de Of Monsters and Men y, por último, Hugo y Rafa con Tu Calorro de Estopa.