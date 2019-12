El grancanario Ismailah, finalista en ‘Got Talent’.

Al ritmo de Gracias a la vida y rodeado de una fantástica escenografía, Ismailah ha vuelto a llenar de magia y belleza el escenario de Got Talent. Durante su actuación, Ismailah sintió que se había equivocado en un momento dado de la canción, pero el jurado le apuntó que no pidiera perdón porque lo suyo es arte y nadie lo había notado. Xayo no pudo pasar, y ahora la representación grancanaria está en manos de Ismailah.