La edición más salvaje de 'Supervivientes'

Es la gran apuesta de la recta final de la temporada. Telecinco estrena este jueves (22:00 horas) su particular joya de la corona y el 'reality show' por excelencia de la televisión. El legendario 'Supervivientes' regresa con su edición «más salvaje» en la que la naturaleza será un elemento crucial. En mitad de estas islas televisivas, estarán 16 nuevos concursantes que deberán combinar las condiciones extremas que exige el formato con la convivencia. El cóctel volverá a estar servido por Jorge Javier Vázquez como conductor de la gala de los jueves desde Madrid y con Lara Álvarez desde Honduras. Además, Carlos Sobera se encargará de presentar el programa 'Tierra de Nadie' que la cadena emite entre semana y se incorpora Ion Aramendi, procedente de TVE, para moderar la entrega de los domingos.

«Es el mejor casting que tenemos. Hay deportistas de primera línea, concursantes de 'realities' y expertas en abandono como Anabel Pantoja», bromea Jorge Javier durante la presentación de la nueva temporada.

La sobrina de la tonadillera vuelve a Honduras por segunda vez tras su abrupta salida en 2014, convertida ahora en una de las estrellas de 'Sálvame' y con gran seguimiento en las redes sociales. 'Supervivientes' también pescó en el magacine rosa a otro de sus grandes fichajes, Kiko Matamoros, e incorpora a Charo Vega, amiga de la infancia de Carmina Ordóñez y nieta de la cantante Pastora Imperio. «En este formato la edad es un plus, porque sabes lo que es la vida, que es mucho peor que 'Supervivientes», comenta Vázquez.

También concursarán para alzarse con el premio final de 200.000 euros otros rostros como el ex del cantante Miguel Bosé, Nacho Palau; la ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo', Ainhoa Cantalapiedra; las ex 'grandes hermanas' Marta Peñate y Desirée Rodríguez; el pariente lejano del rey Felipe VI Ignacio de Borbón; el actor y humorista Juan Muñoz; la modelo Mariana Rodríguez; el hermano de Asraf, novio de Isa Pantoja, Anuar Beno; el culturista Rubén Sánchez-Montesinos; el capitán de la selección española de esgrima, Yulen Pereira; la amiga de Olga Moreno, Ana Luque; y los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' Alejandro Nieto y Tania Medina.

Entre las novedades, el programa volverá a dividir a los participantes en dos equipos que serán enviados a dos lugares diferentes: a 'Playa Royale', donde la estancia ofrece mejores condiciones de vida, y a 'Playa Fatal', con más carencias, en la que todo resultará más incómodo y complicado. Además, 'Supervivientes' crea en esta edición una tercera localización, 'Playa Paraíso', que contará con un «misterioso parásito» que «intentará constantemente que el paradisiaco enclave no lo sea tanto para sus habitantes», avanza la cadena.

Reflotar las audiencias

La llegada de 'Supervivientes' se espera como agua de mayo para reflotar las audiencias de Telecinco, que logró su mínimo histórico mensual en marzo (11,9% de cuota de pantalla) y se encuentra a una gran distancia de su principal competidor, Antena 3. Desde Mediaset confían en el 'reality' para volver a convencer al público y, por ello, tendrá hasta tres noches dedicadas al programa. Lo hace además tan solo unas semanas después de 'Secret Story', un formato de telerrealidad que ha pasado desapercibido para la audiencia española.

El debutante es Ion Aramendi, que dejó 'El cazador' en TVE para volver a Telecinco, donde ya permaneció como reportero de 'Sálvame'. Se pondrá al frente de 'Conexión Honduras', la gala de los domingos de 'Supervivientes' y en la que sí podría estar Olga Moreno, ex de Antonio David Flores y ganadora de la anterior temporada.

«La vuelta es maravillosa. Me marché con la sensación extraña, pero real de que no sería la última vez que pisaría los estudios de Mediaset. Ha sido mi familia durante siete años», cuenta el presentador vasco. El cambio de cadena, según argumenta, es «ley de vida». «Cuando aceptas renuncias a otras cosas. No puedo hacer más que seguir mi carrera y mi vida», zanja Aramendi, que se declara fan del género del 'reality' desde siempre, puesto que ya fue colaborador en el debate de 'Gran Hermano'.

Para Carlos Sobera, este formato ayuda a conocer la verdadera cara de los famosos. «Todos pensamos que somos de una forma determinada y 'Supervivientes' te pone en situaciones límites y te obliga a tomar decisiones. El gran reto es superarse a sí mismo», asegura sobre esta ambiciosa producción.

Cerca de 350 profesionales trabajan en el formato, de los que más de 200 se han desplazado a Honduras. Habrá 20 lanchas para desplazamientos y tres helicópteros para mostrar el momento más emblemático: el salto al mar de los nuevos supervivientes.