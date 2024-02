«Voy a echar de menos a mis seis gallinas»

Confiesa que este año hará mejor la maleta para enfrentarse al 'reality' más duro de la televisión. La presentadora Laura Madrueño (Madrid, 37 años) vuela en pocos días a Honduras para conducir la nueva edición de 'Supervivientes', que regresará muy pronto a Telecinco de la mano de Jorge Javier Vázquez desde el plató en Madrid.

La cadena ya ha ido desvelando el nombre de algunos de los nuevos famosos que convivirán en la isla, entre los que se encuentra la presentadora Arancha del Sol, el cantante Arkano, la deportista olímpica Blanca Manchón, la hija de Guti y Arantxa de Benito, Zayra Gutiérrez, o el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo.

-¿Más preparada para su segunda vez en Honduras?

-Mucho más preparada, obviamente, que el año pasado. Y con muchísimas ganas. Creo que os vamos a sorprender un año más, con muchas novedades. Va a ser un programa bastante diferente a lo que habéis visto otros años.

-Este año 'Supervivientes' estrena nueva productora. ¿Lo va a notar la audiencia?

-Un poquito sí. Va a tener cosas que no se han hecho nunca, otras que llevan muchos años sin hacerse. Vais a poder ver muchísimo más juego allí en Honduras, que creo que también es una parte que le gusta mucho al espectador, porque me lo dicen por la calle. También localizaciones nuevas.

Novedades «Se va poder ver muchísimo más juego, que es algo que le gusta al espectador»

-¿Qué le cuesta más al dejar en España?

-Obviamente a mi familia, a mi pareja. A mis perros, a mi gato... A mis gallinas, que tengo seis, y también un faisán. Te acompañan mucho y les voy a echar mucho de menos porque al final hago mucha vida con ellos y ya sabéis lo que te acompañan los animales.

-¿Cómo lleva su pareja los casi cuatro meses en Honduras?

-No lo lleva mal, lo llevan peor mis padres porque yo soy hija única y sí que llevan bastante mal que me vaya tantísimo tiempo. Obviamente saben que esto es un privilegio y una gran oportunidad para mí y lo comprenden, por supuesto. Mi pareja y yo somos bastante independientes, que creo que eso es muy sano. Él tiene muchísima vida social, más que yo, aunque no lo creáis, y es muy deportista. No le faltan planes.

Viernes libre

-¿Puede disfrutar de Honduras en su tiempo libre?

-Muy poquito. Son tres galas semanales, más normalmente los juegos, los ensayos... Tenemos el viernes libre. También la relación con España es complicada, porque hay ocho horas de diferencia.

-El año pasado, ¿qué se llevó, que le sobró de la maleta y qué echó en falta?

-Este año voy a hacer la maleta mucho mejor. El año pasado hubo tantas cosas que dije: «Dios mío, ¿para qué he metido esto?». Las gafas y el traje de buceo irán seguro, porque en el poco tiempo libre que tengo sí puedo bucear un poquito y eso me da la vida. También algo de ropa de invierno y echo también mi té, que no puedo vivir sin él y que te hace sentir muy en casa.

Ausencia «Soy hija única y mis padre llevan bastante mal que esté tantísimo tiempo fuera»

-¿Tiene algún ritual para prepararse en el programa?

-Son tres meses que tienen una cierta exigencia. Soy muy exigente con el deporte y no lo hago justo antes de irme, lo hago durante todo el año y quizás este año allí me puse muy firme. Hay que ir entrenado para aguantar lo mejor posible. Y luego también tratamientos de piel de hidratación por estar muchos meses al agua y al sol.

-¿Qué le han dicho sus compañeros de 'TardeAR'?

-Muchísimo cariño por parte de todos. Fue dura la vuelta de 'Supervivientes', regresas a Madrid un poco descolocado y vuelves a la tele. Fue precioso poder emprender un nuevo proyecto, además en un gran buque como es 'TardeAR' y con Ana Rosa, que para mí ha sido un referente absoluto y por la que he trabajado muchísimos años.

Predecesora «Vamos a echar muchísimo de menos a Lara Álvarez, que es de la familia de Mediaset»

-Su antecesora en 'Supervivientes', Lara Álvarez, anunció su marcha de Mediaset.

-Yo estaba igual de sorprendida, me enteré igual que vosotros y tampoco sabía nada. La vamos a echar muchísimo de menos porque Lara es de la familia de Mediaset. He aprendido muchísimo de ella. Este era su formato y para mí fue todo un reto enfrentarme a algo así. La vida son etapas y ella ha decidido que va a emprender una nueva. Le deseo lo mejor.

-También vuelve Jorge Javier Vázquez tras meses de ausencia. ¿Cómo lo ve?

-Tiene muchas ganas de volver. Creo que es su programa y que todos tenemos unas ganas tremendas de poder arrancar con él la gala de los jueves.