'El Desafío' pone a prueba a los famosos

Alejado de los focos de la pequeña pantalla, Jesulín de Ubrique vio en 'El Desafío' el formato perfecto con el que regresar a la televisión. Lo descubrió la temporada pasada como espectador. «Deseaba que me llamaran para poder ir. Me despertó interés en mí mismo. El programa ya era un reto importante, venía motivado», confiesa el torero sobre la segunda edición del concurso de Antena 3, que se estrena esta noche a partir de las 22:00 horas, y al que acudió con ganas para «intentar ganar».

«He intentado ser muy competitivo. El compadreo para mí no ha existido», revela Jesulín, que también recibirá una sorpresa de su mujer, María José Campanario, durante una de las entregas. Será de las pocas veces que veamos juntos al matrimonio en un plató. Con ella vivirá un momento «romántico» y también participará en un desafío en el que habrá una «tensión espectacular». «Es de lo más emocionante que he vivido en televisión», adelanta el productor ejecutivo, Jorge Salvador.

El torero es uno de los ochos famosos de la nueva temporada en la que Roberto Leal vuelve a repetir como maestro de ceremonias. «Los concursantes jugaban con una ventaja, ya conocen lo que era 'El Desafío'. Han venido a competir y ganar, de manera sana aunque hay piques de verdad», asegura el presentador de 'Pasapalabra', que avanza que él, al igual que el resto de participantes, también se ha enfrentado a un particular reto que se verá en el estreno: una batalla de gallos, con la colaboración de uno de los jurados, Juan del Val. «Me hizo mucha ilusión», admite el periodista andaluz.

Junto a Ubrique, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Norma Duval, 'El Monaguillo', Juan Betancourt, Lorena Castell y María Pombo son el resto de los famosos que se enfrentarán a los retos de la nueva edición. Este año, como el anterior, estará presente la prueba de la apnea, una de las más temidas por los concursantes. Pero también se han superado para aprender a tocar instrumentos musicales con la colaboración de artistas y grupos como Dani Martín, David Bustamante, Hombres G o la Film Symphony Orchestra, entre otros.

Para Sánchez Silva, participar en este programa le ha hecho «absolutamente feliz» durante las diez semanas en las que se grabó. «Le he dedicado el 70 por ciento del tiempo de mi vida. En mi casa no me veían. Lo hacía no solo por el formato, sino por mí. Me lo he pasado como muy pocas veces haciendo tele. Y he estado muy picada con Jesulín de Ubrique», explica la extremeña.

Pilar Rubio, nueva jurado

En el caso de la 'influencer' María Pombo, es la segunda vez que participa en un espacio de la pequeña pantalla tras aparecer bajo una de las máscaras de 'Mask Singer: adivina quién canta'. «Me queda mucho que aprender de la tele. Tenía más miedo, a no ser yo misma y verme pequeñita ante otros compañeros que llevan muchos años en la profesión», revela. El cantante Omar Montes cuenta que ha sido «uno de los programas más difíciles» en los que ha participado porque «todos los días era un ensayo diferente» y «había que echarle muchas horas». «Me habéis hecho cantar sin 'autotune', eso es fuerte», afirma entre risas.

Por su parte, Sergio Fernández 'El Monaguillo' anticipa que, en este programa, se va a ver a una persona «distinta» que se «derrumba en algunos momentos». Lorena Castell, en cambio, subraya que el «sacrificio» que tenían que hacer para los desafíos «valía la pena por lo increíblemente bien» que se sentía tras realizarlo. «Es una mezcla de emociones difícil de describir», agrega otro de los concursantes, Juan Betancourt, una opinión que comparte también Norma Duval. La vedette fue la última en incorporarse tras sustituir a Bárbara Rey por su positivo en coronavirus: «Es una experiencia maravillosa, me lo he pasado súper bien».

En esta segunda temporada, el equipo de jueces contará con una nueva cara para valorar a los concursantes, la de Pilar Rubio, que compartirá mesa junto a Santiago Segura y Juan del Val.