'El cuento de la criada' regresa el 15 de septiembre

Después de una larga espera, por fin podremos ver la quinta (y no se sabe si última) temporada de ' El cuento de la criada'. Consolidada como un fénomeno audiovisual y una de las mejores series de HBO Max, la historia muestra un futuro distópico que cada vez se muestra más cruel y desafiante.

El traumático final de la cuarta temporada no deja lugar a dudas. Después de sus actos, June es consciente de que su vida en Canadá no volverá a ser la misma, al igual que también sabe que en Gilead no van a dejar impune el asesinato cometido por las criadas. Este es el punto de inflexión que marca el comienzo de la nueva temporada.

Con una June con una estabilidad mental cada vez más débil, una relación con Luke que hace aguas por todos lados y separada de Nick y de Hannah, que siguen en Gilead, los actos y decisiones de la otrora criada del comandante Waterford son cada vez más impredecibles. La rabia acumulada por las torturas sufridas durante años en Gilead no la dejan quedarse al margen.

Por su parte, Serena, embarazada y sola, intenta elevar su perfil en Toronto a medida que la influencia de Gilead se cuela en Canadá. Consciente de que June es la responsable de la muerte de su esposo, la lucha épica que se produce entre ambas mujeres será sin cuartel y llena de sorpresas.

Finalmente, el comandante Lawrence trabaja con la tía Lydia mientras intenta reformar Gilead y ascender al poder.

A lo largo de diez capítulos asistiremos a la incansable lucha de June por destruir Gilead, la imparable sed de venganza de Serena, la crueldad de los comandantes y su gobierno de terror y los esfuerzos desde Canadá para lograr el fin de Gilead.