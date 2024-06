Cristina Tárrega vuelve con 'La vida sin filtros'

I. Cortés Madrid Viernes, 14 de junio 2024, 18:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La llegada de 'La vida sin filtros' a las noches de los sábados en Telecinco, el pasado verano, no fue el revulsivo que Mediaset esperaba para su principal cadena. Producido por Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, el programa, con Cristina Tárrega al frente, se promocionaba como un espacio en el que la presentadora se enfrentaba a los diferentes temas sin guión ni conocimiento previo y daba voz a decenas de testimonios, ya fuera por videoconferencia o en el plató.

La cosa no fue desastrosa, pero tampoco cuajó, y tuvo que conformase con anotar un 9% de cuota de pantalla de media y captar la atención de 695.000 espectadores a lo largo de las ocho entregas que se emitieron entre el 1 de julio y el 26 de agosto de 2023.

Esta noche, a partir de las 22:00 horas, Tárrega vuelve a ponerse a los mandos de un programa que llega con refuerzos a su segunda temporada. Así, se incorpora como copresentador Antonio Santanar para ofrecer los informes, datos y reportajes sobre el asunto central que se aborde en cada entrega. Herencias, traiciones, estafas y desencuentros familiares son algunos de los temas que articularán las nuevas ediciones de 'La vida sin filtros'.

Sobre ellos charlarán colaboradores como Alessandro Lequio, que repite esta temporada, junto a otros rostros populares del panorama nacional como Boris Izaguirre, Mónica Hoyos, Ignacio de Borbón, Cristina Boscá, Marina Ruiz e Iván González, así como psicólogos y abogados, entre otros expertos.

Además, el programa incorpora una nueva sección llamada 'El secreto de mi vida', donde diferentes personas compartirán sus mayores confidencias. En el primer programa, titulado 'Líos de familia', esta sección tendrá como protagonista a Isabel, una mujer que contará su mayor secreto desde el anonimato. Una vez concluido su relato será ella quien decida revelar o no su identidad.

«Se dice que todos guardamos al menos 13 secretos de los cuales cinco no los desvelamos nunca en la vida. En esta sección, los protagonistas nos cuentan secretos que no damos crédito, además de secretos que no acompañan a la imagen que da la persona que lo relata. A veces tenemos una impresión de una persona por su imagen y estamos muy equivocados, por lo que no se puede juzgar a nadie a primera vista», explica Tárrega, que asegura sentirse «contenta y feliz» por volver a este espacio con una temporada en la que «todo el equipo está más rodado y hay testimonios muy impactantes que van a dejar al espectador boquiabierto».

«Los testimonios son un traje a mi medida, porque soy una persona empática y que sabe escuchar, para lo bueno y para lo malo. Me impregno de todo eso, me lo llevo conmigo y el telespectador lo nota», concluye.