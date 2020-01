Cristina Ramos brilla como Mónica Naranjo

La grancanaria Cristina Ramos fue una de las protagonistas del regreso de Tu cara me suena en Antena3. La ganadora de Got Talent se estrenó con una artista de técnica vocal muy complicada, Mónica Naranjo. Sin embargo, Ramos estuvo a gran altura y ya destaca como una de las favoritas para ganar el programa de imitaciones.

«La fuerza que le sale es de la debilidad», le aconsejó Àngel Llàser. «Una cosa es ser Cristina y otra cosa Mónica Naranjo. Vengo a participar, sin presiones». El tema sobre el que tendría que sorprender Ramos sería «Desátame».

La imitación fue brillante, haciendo Ramos gala de su gran capacidad vocal. «Estoy con taquicardia, porque estaba sufriendo por todo. Sabía de tí, por supuestísimo. Y ahora soy una admiradora. Has empezado muy fuerte y estaba temblando. Ha sido brutal», comentó Chenoa. «Qué declaración de intenciones. Cómo se pisa un escenario. Lo has demostrado ya en la primera gala de «Tu cara me suena», comentó Carlos Latre, otro de los jueces del programa de Atresmedia, líder en audiciencia en la noche de los viernes.