«Todos tenemos una historia que merece ser contada»

El ganador más mediático de 'MasterChef' cuenta su vida en una nueva serie documental que está disponible en la plataforma RTVE Play. El chef Carlos Maldonado (Talavera de la Reina, Toledo, 31 años) desvela en 'Raíces' sus orígenes y viaje desde ese joven rebelde que ayudaba a su padre en la venta ambulante hasta convertirse en el primer cocinero salido del programa que consigue una estrella Michelin con su propio restaurante. «Ha sido una lucha diaria y no estoy trabajando ni más ni menos que una persona normal», defiende.

-¿Cuáles son las 'Raíces' de Carlos Maldonado?

-Según donde pongamos la línea temporal, te puedo decir unas raíces u otras. Si ahondamos en la base de por qué soy así, creo que la personalidad de cada uno se construye desde que eres niño. Podría culpar, de forma muy cariñosa y amable, a esa casa del campo rodeada de un ambiente familiar, con mis padres y hermana, con el río cerquita y esa vía del tren que pasaba… Eso te construye como persona y esas raíces vienen de ahí.

-En la serie documental habla de su niñez y adolescencia. ¿Qué queda de aquel chaval que ha conseguido ahora el éxito profesional?

-Queda el cuestionarlo. El preguntarte 'por qué hiciste eso'. Lo miro ahora y me arrepiento, pero no cambiaría nada del pasado, porque es el que me ha traído hasta aquí. Todos pagamos por esos actos, se plasman en consecuencias y estamos cubriendo esa deuda que teníamos con la sociedad. Pero no sé qué queda de él. Puedes ser un cabrón, pero no eres mala gente. Únicamente estaba un poco desubicado y perdido, con ciertos miedos e incomprensión que se desahogan en términos no correctos.

-¿Cómo es de importante su padre en su vida?

-Él es mi mejor amigo. Puedo contar con mis padres tanto para lo malo como para lo bueno. Cuando cometes un acto que no es correcto, tropezamos juntos. Para el éxito, te lo dejan para ti sólo. Me han enseñado a hablar en plural cuando hemos conseguido una estrella, porque uno solo no va a ninguna parte. Remamos todos en una misma dirección. Mis padres son una parte de mí y los que han construido a esta persona.

-Le vemos muy apegado a su tierra. ¿No se ha planteado moverse a otra ciudad?

-¡A dónde voy a ir mejor que a Talavera! (risas). No se me puede sacar de casa, que la lío. Creo que un restaurante como 'Raíces' solo puede estar en Talavera y yo tengo la filosofía de barrer para casa, apostando por nuestra tierra. Porque además estás rodeado de los tuyos. No me siento identificado con otras ciudades, solo tengo una. Y cuando estoy fuera más de un mes, la echo de menos.

«No parar de remar»

-¿Se lo ha tenido que currar para llegar a dónde está?

-No estoy ni mejor ni peor que antes. No hemos llegado porque seguimos remando y se llega cuando se para de remar. Montar un restaurante con el mejor equipo y la mejor familia y comprender esa forma de ver la cocina como consecuencia te trae un restaurante conocido o poder hacer entrevistas como ésta. Ha sido una lucha diaria y no estoy trabajando ni más ni menos que una persona normal, que se intenta superar día a día. No nos han regalado nada, te lo aseguro, pero seguimos peleando para satisfacer nuestras necesidades, que son ambiciosas e inconformistas.

-¿No le ha dado vértigo abrir su vida en un documental?

-Tengo vértigo por desconocimiento y no saber qué interés puede producir un documental a las personas de una vida un poco compleja pero, a la vez, amable y cariñosa. Pero no es una vida más difícil que la de otra persona con la que te cruzas por la calle y te puedes sentir identificado con ella. Todos tenemos una historia que merece ser contada y que, plasmada en un documental, tendría interés. Hay éxitos y tropiezos, pero de todo se aprende.

-Es el primer ganador de 'MasterChef' con una estrella Michelin. ¿Cómo lleva este galardón?

-Hemos tomado el camino, entre comillas, de la alta cocina, de exponer una historia gastroartística por medio de platos, que no están creados para gustar a todo el mundo. Esa unión entre la estrella y 'MasterChef' tiene mucho que ver, porque sin el programa de televisión no estaría aquí. Me lo ha dado todo, pero la creación del concepto y de desarrollo de un restaurante lo ha hecho un equipo que pelea día a día.