Carlos Latre se suma a la guerra del 'access prime time' en Telecinco

El 'access prime time', la franja horaria que precede al 'prime time', va a estar muy interesante la temporada que viene. Mediaset acaba de confirmar, vía escueta nota de prensa, que ha cerrado un acuerdo con el humorista e imitador Carlos Latre.

La firma supone el regreso del también presentador a Telecinco para llevar las riendas de un nuevo formato en el 'access prime time'. El espacio, del que aún no se sabe gran cosa, estará producido en colaboración con la productora del propio Latre.

De esta forma, Telecinco, al igual que La 1 con el fichaje de David Broncano para la próxima temporada, se suma a la guerra por el 'access prime time', una franja horaria en la que reina desde hace años Pablo Motos con 'El hormiguero' en Antena 3.

El reto que Latre tiene por delante no será fácil. Telecinco ya ha tratado levantar esa franja con dos pesos pesados y no ha habido manera. Lo intentó en un primer momento con el 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez, un programa que suponía su regreso a la cadena de Fuencarral tras 117 días de baja laboral, un parón que le impidió formar parte del adiós a 'Sálvame' y 'Sálvame deluxe'. Dos semanas y media después de comenzar su andadura, el formato de La Fábrica de la Tele se cancelaba «tras no haber obtenido los resultados esperados». Mediaset no tuvo paciencia, pero también es cierto que la cuota media de las diez entregas que se emitieron fue de un 7%, con 912.000 espectadores, cifras por debajo de la media habitual de la cadena.

Apenas tres meses después, a finales de diciembre, Telecinco recuperaba para la misma franja horaria '¡Allá tú!', con Jesús Vázquez de maestro de ceremonias, pero el pasado 1 de abril emitía su última entrega. Pese a que en algunas emisiones el concurso parecía alcanzar mayor cuota de pantalla, lo cierto es que apenas superaba la barrera del 8 o el 9% de 'share', lastrando en audiencia los contenidos que la cadena emitía después en horario estelar.