Dos canarios, en 'Love Island', con Cristina Pedroche al mando

Cristina Pedroche no pudo con las ganas de enseñar su vestuario antes de comenzar el programa: «'No me aguantaba a enseñaros el look con el que doy la bienvenida a mis isleños esta segunda temporada de 'Love Island España'»

Arrancó la segunda temporada de 'Love Island' y lo ha hecho con muchas novedades. Pedroche llegó a la misma Villa que el pasado año en Gran Canaria, y dio a conocer a los nuevos concursantes.

Se formaron cinco parejas, pero Pedroche explicó de que habían dos sorpresas, una es Luis, un operario químico de 30 años, colombiano, y la otra es la existencia de un botón rojo al que podrían pulsar para pedir la expulsión de alguno de sus compañeros.

👦 Luis



🗓️ 30 años



📍Colombia / Tarragona



💼 Operario químico



👦 Luis

🗓️ 30 años

📍Colombia / Tarragona

💼 Operario químico

Conoce a los diez nuevos isleños:

Alberto, 24 años, de Santa Cruz de Tenerife, estudia oposiciones para Policía Nacional.

Lorena tiene 25 años, es de Tenerife y trabaja como dependienta.

Saúl tiene 24 años, es barbero y reside en Barcelona.

Paola también tiene 21 años, se gana la vida como dependienta y llega de Tudela.

Rafa tiene 29 años, llega de Valencia y trabaja como vigilante de seguridad.

Lara cuenta con 21años, es de Madrid y trabaja como entrenadora de gimnasia rítmica.

Alan es reponedor de supermercado con 21 años, en Guadalaja.

Yaiza tiene 24 años, es de Málaga y ejerce de bailaora. Y Dei tiene 29 años, llega desde Lituania y como manager en un beach club.

👩 Yaiza

📆 24 años

📍 De Málaga, málaga



Mauricio es de Argentina pero vive en Madrid, tiene 29 años y ejerce de soldador.

👨 Mauricio.

📆 29 años.

📍 Argentino en Madrid.



Así quedan los emparejamientos:

Saúl y Lorena, Rafa y Dei, Mauricio y Paola, Alberto y Yaiza y Alan y Lara.