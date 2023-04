'El camino a casa', el programa de La Sexta que regresa a la infancia de los famosos

Volver a la localidad que te vio nacer y compartir con los espectadores los recuerdos de infancia son las características principales de 'El camino a casa', el nuevo programa de La Sexta, que produce la cadena en colaboración con 7 y Acción ('El hormiguero), y en el que el acompañarán a los famosos en el emocionante recorrido que hacían ellos desde su casa hasta el colegio.

En este trayecto, el reconocido escritor Albert Espinosa será el confidente y presentador de un programa creado por él, que ya «tenía en mente» hacerlo antes de escribir 'Pulsera rojas'. La primera entrega, cuyo estreno será el próximo jueves 4 de mayo (22:30 horas), contará con el regreso a Ubrique del diestro Jesulín de Ubrique.

Espinosa apunta que era un programa «que tenía ganas de hacer» porque, en su caso, dejó de ir al colegio a los 14 años tras diagnosticarle steosarcoma, el tipo más frecuente de cáncer de hueso. «Siempre pensé que era un formato muy bello. Ha sido el programa que más rápido hemos vendido a una televisión», revela el escritor, que agradece a Atresmedia que llevara a la emisión en abierto su gran éxito en ficción, 'Pulseras rojas'.

Con 'El camino a casa', el presentador promete mucha emoción, ternura, pero también risas. «Uno de los temas era conseguir que los seis invitados llorasen. Fue complicado, sobre todo con Luis Tosar, pero al final todos se emocionaron», añade.

Porque hacer el camino de la escuela a casa, según el también director de cine y guionista, es bello «al volver a tus orígenes y a esos sueños con los que empezaste». «En cada calle, con cada persona que te encuentras, se llevan una emoción que no hemos visto antes en este gente tan popular», explica Espinosa, que destaca además lo bien que se han sentido los famosos en este nuevo programa al hablar de cómo fueron en el pasado.

«Y a mí me faltaba por presentar un programa. Me he sentido tan cómodo porque el equipo que me ha puesto 7 y acción es maravilloso», puntualiza.

Por su parte, el CEO de la productora, Jorge Salvador, defiende que este formato no es «un programa normal». «Es televisión 'boutique', una de esas joyas que de vez en cuando puedes hacer en televisión. Vais a llorar», avisa el directivo de 7 y acción. En la misma línea, la directora de Entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro, pone en valor la «sensibilidad especial» de Albert Espinosa con las celebridades. «Gracias a la maestría de Espinosa se abren de una manera que no habían hecho antes y nos dejan descubrir aspectos de su infancia», resalta.

Sorpresas y recuerdos

En medio del camino de regreso a la escuela y la infancia habrá muchas sorpresas y recuerdos, algunos de ellos con un sabor agridulce. El programa llevará a Jesulín de Ubrique hasta su ciudad natal, donde se emocionará al ver que la que en su día fue su casa, ahora está en ruinas. La segunda entrega estará protagonizada por Rosa López, que ajustará cuentas de su pasado volviendo al barrio de Granda del que renegó para entrar en la primera edición de 'Operación Triunfo'.

Por otro lado, el reconocido actor Fernando Tejero revivirá los pasos de una infancia que estuvo marcada en Córdoba por el sentimiento de rechazo, mientras que la atleta Ana Peleteiro recordará el acoso escolar que sufrió siendo niña en A Coruña y cómo transformó ese dolor en el tesón que ahora tiene la medallista olímpica.

Pocholo Martínez Bordiú regresará después de 40 años a encontrarse con sus viejos amigos de su salvaje infancia acomodada en la Marbella de los años 70 y, finalmente, el galardonado actor Luis Tosar se emocionará al convertirse de nuevo en aquel chaval que soñaba que el Lugo de los 80 era Nueva York.

Junto al regreso al colegio, los invitados volverán a recorrer las calles que pisaban cuando eran niños y coincidirán con vecinos de esos barrios que siguen residiendo desde entonces. Los famosos harán el recorrido con una mochila a cuestas con objetos que les acompañaron durante la infancia. Por último, el viaje de los seis protagonistas finalizará en sus casas, recordando, entre risas y emoción, a los familiares y amigos queridos que ya no están.