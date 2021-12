«Me he caído de muchísimas sillas»

«Uno más uno son tres'. Puede sonar a treta de político oportunista intentando colarnos la mezcla de dos vacunas... Pero no. Es el título de un programa de entrevistas y humor en formato digital que ha convertido en youtubers y compañeros de viaje al futbolista del Betis Joaquín y al exbaloncestista Fernando Romay. El uno, andaluz, y el otro, gallego, han aprendido a pronunciar, cada uno con su acento, Finetwork, la operadora de fibra y móvil que les ha contratado con el propósito de «humanizar las telecomunicaciones». Con sus 2,13 de estatura, sus más de 130 kilos de peso y calzando un 56, a Romay humanidad no le falta. Pero él además se ha propuesto que «el fondo supere a la forma».

El que fuera techo de la Selección Española de baloncesto ganadora de la medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles 1984, ahora oficia ante las cámaras como anfitrión de un chalé en el que él y Joaquín reciben a amigos célebres con los que charlan, bromean y para los que cocinan... Suena a marcarse un Bertín Osborne. Pero Romay lo desmiente. «Soy un pésimo cocinero y en delantal parezco el mayordomo de los Monster –bromea–. Qué más quisiera yo que tener la décima parte de arte y de aptitudes televisivas que tiene Bertín. Yo no me siento Bertín, me siento Romay, pero acompañado de un ser fantástico como es Joaquín, un tío que es para comérselo o más bien para engullirlo como un calçot».

Defensor del «buenrollismo» y de que todo el que se le acerque «se vaya con una sonrisa», este gallego que dejó a los 14 años La Coruña y ha vivido en Madrid, Andalucía y Mallorca, defiende que la imagen entrañable que proyecta es genuina. «Soy muy poco fingidor, muy mal actor». Su acento sin embargo, según al lado de quién esté, puede tornarse andaluz y él lo explica: «Digamos que la gaita se me pone cuando voy a Galicia. Pero estoy muy orgulloso de mi gaita, de ser gallego y de ese humor con tanta retranca que hay en mi tierra».

El último lío televisivo en el que se ha metido «por no saber decir que no» ha encomendado a Romay «algo así como el papel del payaso de la cara blanca, el que se lleva las bofetadas». En sentido literal, porque se pegó una morrocotuda al caerse de la silla durante la grabación del primer episodio. Esas sillas de tijera son su condena. «Me he caído de muchísimas –confiesa–. Pero, en la vida, las caídas más dolorosas han sido las lesiones que tuve a lo largo de mi carrera o la propia retirada del baloncesto, cuando te dicen con treinta y pocos años que ya estás mayor. Yo tuve la suerte de notarlo e irme antes de que me echaran. La caída de esa silla es tremenda. Sin embargo, lo importante es levantarte rápido, sacudirte el polvo y fingir que acabas de llegar, ja, ja, ja...».

A sus 61 años, y medio vacunado con AstraZeneca, Romay admite haber pasado un confinamiento difícil. «Como padre de familia intentaba aportar humor en casa pero luego lo pagué. Una mañana tuve que ir al hospital. No era covid. Fue un ataque de ansiedad. Allí me dieron un chute de algo y me fui a casa más feliz que una perdiz». Lo que le ocurrió, según explica, es que « la procesión iba por dentro» y la tensión y el miedo, que de todo hubo, al final le pasaron factura. Tiene tres hijos, Nacho, Cristina y Macarena. Dos de ellos juegan al baloncesto. Para Romay lo mejor es su entorno. «Tengo la suerte de estar rodeado de gente que me ha aportado mucho y me ha guiado bien, empezando por mi familia y siguiendo por mis amigos. Lo que soy es gracias a ellos».

1,85 con 10 años

Su infancia fue la de un niño que en realidad nunca fue pequeño. A los diez años ya medía 1,85. «Pero tuve la suerte de nacer en una familia que me quería muchísimo. Y, aunque yo no era como los otros, gracias al cariño, me hicieron sentir como un chaval más». Ser tan alto no le robó la infancia. Jugó, como todos, al escondite, a policías y ladrones... Eso sí, en clase cada vez que hablaba te rminaba castigado en el pasillo. «Yo no era peor que mis compañeros, pero mi tamaño me hacía demasiado visible», razona.

No empezó a jugar a baloncesto hasta los 12 años. Sin embargo a los 14 ya estaba en Madrid y el deporte se convirtió en su «constante vital». Hoy es un exdeportista continuamente a dieta, que se salta de continuo. Original por naturaleza, Romay confiesa que lo que más le cuesta dejar de comer es la fruta. «Pero de salud, perfecto –remata–. Bueno, perfecto para ser yo, que solo hay que verme para saber que estoy muy lejos de la perfección física».