Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnas de bachillerato repasan de la PAU EFE

«El test»

La obsesión por calificar toda experiencia con números nos lleva a hundir restaurantes y a elevar a la categoría de arte soberanas aberraciones

Borja Crespo

Borja Crespo

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:06

La vida es puntuar. Hay que puntuarlo todo, ya sea una película o una hamburguesa, una serie o un viaje en BlaBla Car. Los alumnos ... puntúan a los profesores. Algunos tutores suspenden. ¿Y los padres? La obsesión por calificar toda experiencia con números nos lleva a hundir restaurantes y a elevar a la categoría de arte soberanas aberraciones. Nos guiamos por las cifras en Internet para elegir qué ver o qué comer, alejados de una realidad palpable. El hiperconsumismo es lo que tiene. No es recomendable fiarse al máximo de las valoraciones de los usuarios, perfectamente manipulables, con vil metal y perfiles falsos -hay empresas que se dedican a ello-, por no hablar de la muerte del criterio generalizado, o más bien la expansión del dudoso gusto subjetivo que nos ha traído la democratización de la crítica de libros u hortalizas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  2. 2 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro
  4. 4 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  5. 5 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  6. 6 Las Lagunetas, el balcón del centro que resiste al calor
  7. 7 Hawai Poké evoluciona y revoluciona con su nueva carta genuinamente hawaiana
  8. 8 Las Torres planta su protesta en La Barra
  9. 9 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  10. 10 La viñeta de Morgan de este sábado 16 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «El test»

«El test»