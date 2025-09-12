Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025
El presentador El Gran Wyoming. GSR
Crítica de televisión

Chechu

Crítica TV ·

La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató

Boquerini .

Boquerini .

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:04

Ya estamos todos. La pasada semana regresaron las estrellas de las parrillas y esta lo han hecho el resto. Ha habido cambios, pero pocos. Acaso ... un extraño look en el pelo de algún presentador, algunos nuevos colaboradores o un nuevo plató. Una de las mayores satisfacciones de este regreso es el de Chechu ¿Qué quien es Chechu? Pues el nombre cariñoso con el que sus compañeros de programa llaman a José Miguel Monzón. Ah, ¿que tampoco saben quien es Monzón? Es un médico, por mucho que haya algún pseudopolítico metido a crítico de cine lo niegue, pero sobre todo es una estrella del humor en televisión, el Gran Wyoming, que tras 20 años imbatible sigue al frente de 'El intermedio', el programa estrella de La Sexta. Pero esta pasada semana lo tuvimos por partida doble, porque fue el primer invitado que tuvo Gonzo en su regreso con 'Salvados'. Fue ahí donde nos enteramos de que sus amigos y colegas a Wyoming le llaman Chechu. Gonzo entrevistó al que había sido su jefe años atrás, y Wyo se explayó a gusto contando cómo, tras una trayectoria en la que le echaban de todas las cadenas, en 'El intermedio' ha cumplido 20 años.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria entre los vecinos de la Vega de San José
  2. 2 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  3. 3 La Policía detiene a un educador de un centro de acogida por agresión sexual a tres menores
  4. 4 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  5. 5 Choca contra un semáforo por Santa Catalina al huir en un coche robado: si el policía no se tira al suelo, lo atropella
  6. 6 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  7. 7 Una de las acusaciones anuncia que retira los cargos contra Asencio
  8. 8 Los agentes de movilidad, ahora funcionarios: «Por fin ya tenemos un trabajo estable»
  9. 9 Kirian: «No estoy curado, pero sí para volver a darle alguna patadita a un compañero o mirar mal al míster si no me convoca»
  10. 10 Los últimos coletazos de lluvias riegan Canarias y la Aemet ya avisa de la llegada de los 30 grados

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Chechu

Chechu