La BBC aparta a Gary Lineker por comparar la política migratoria británica con la Alemania nazi 'Match of the Day' no tendrá este sábado ni presentador ni comentaristas por un pleito sobre inmigración e imparcialidad editorial

El programa de la BBC que en la noche del sábado ofrece resúmenes de los partidos de la Premier y entrevistas con entrenadores y jugadores, no contará con su presentador, Gary Lineker, ni con los comentaristas habituales, porque el ente público no acepta la libertad del exfutbolista para expresar sus ideas políticas en la red social Twitter.

Lineker escribió este martes en su cuenta que «no hay un enorme influjo de inmigrantes», tras el anuncio por el Gobierno de una ley que servirá para detener y expulsar del Reino Unido a quien llegue de forma irregular. «Acogemos muchos menos refugiados que otros países europeos grandes», añadió. Y calificó la ley como «cruel» y el lenguaje utilizado para justificarla como «no diferente al que se usaba en Alemania en los 30».

La ministra de Interior, Suella Braverman, promotora de la ley y protagonista de su presentación en medios y en vídeos del partido, se declaró decepcionada, y más tarde ofendida, porque su marido es judío. Medios conservadores, algunos con intereses en televisiones privadas, criticaron al presentador mejor pagado de la BBC. El goleador inglés ya les había indignado por su rechazo público al Brexit.

En los últimos días, la polémica sobre la independencia del ente público de radiotelevisión se centraba en la elección de su presidente, Richard Sharp, que accedió al cargo tras arreglar un préstamo de cerca de un millón de euros para el exprimer ministro, Boris Johnson. Ha mantenido el puesto tras una intensa polémica.

Dos caras

Contractualmente, el presentador de Match of the Day(Partido del Día) no es miembro de la plantilla de la BBC. En el programa deportivo no se habla de cuestiones políticas. Por eso, simpatizantes de Lineker creen que la BBC no puede censurar lo que publica en Twitter. La dirección actual del ente insiste en que todos los empleados de la BBC tienen que cumplir, en todas las plataformas públicas, las reglas de imparcialidad que le han dado credibilidad y prestigio.

En la noche del sábado, el programa iba a contar con otros dos goleadores internacionales, Alan Shearer e Ian Wright. Ambos renunciaron a estar presentes y Wright aseguró en su podcast que no acudirá más a la BBC si suspende a Lineker. A lo largo de la jornada, la cadena de renuncias fue aumentando y la televisión pública tuvo que cancelar programas de fútbol en radio y televisión.

El personaje ahora polémico tiene 62 años, creció en una familia de Leicester que tenía un puesto de frutas y hortalizas. Destacó en el fútbol como un goleador atlético y oportunista. Jugó en el Everton y en el Tottenham, también en el Barcelona. Ha acogido refugiados en su casa. Pero quizás lo más destacable de su biografía es que, en una carrera de casi dos décadas, nunca le enseñaron una tarjeta de amonestación.