Austria y Chipre cumplen los pronósticos y logran el pase a la final de Eurovisión

Mucho rosa y poco movimiento. Más baladas que canciones eurovisivas podría ser el titulo resumen de la segunda semifinal de Eurovisión. Bueno, y un piano que se toca solo. Sí, y lo asombroso de la actuación hizo a Estonia lograr uno de los tan ansiados diez puestos que se jugaban este jueves para participar en la gran final del sábado. Seis se quedaron fuera (Georgia, San Marino, Islandia, Rumanía, Dinamarca, Grecia), los previsibles durante una noche en la que volvió a estar muy presente Ucrania.

Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia y Eslovenia fueron los ganadores de una gala en la que participó el representante más joven de Grecia. Con 16 años, Victor Vernicos intentó conquistar una parte de Europa con una letra escrita tras un ataque de ansiedad. Aunque sin éxito.

Y artista en el escenario pero 'tiktokers' de profesión, Reiley, de Dinamarca, cantó en inglés su 'Breaking My Heart' para romper el hielo de una semifinal no tan animada ni expectante para el público. Y es que los favoritos para alzarse con la victoria de la 67 edición del festival ya han pasado a la gran final, bien por ser del denominado 'Big Five' o tras haber logrado su billete en la primera vuelta del martes. Sea como fuere, el danés, vestido de rosa, abrió la gala en un Liverpool Arena que por momentos lo alabó o le dejó en el más absoluto silencio. Su actuación, un juego de luces y muchos primeros planos para un tema funkie que no consiguió atraer al voto de los eurofans más exigentes.

Miniactuación española

Pero uno de los momentos más esperados por los eurofans, sobre todo los españoles, fue cuando Blanca Paloma subió al escenario para enseñar un adelanto de su actuación del próximo sábado, al igual que hicieron Ucrania y Reino Unido. Ahora, que sería de este festival sin su característico eurodrama. Lo hubo. Pero no se confundan. Durante la semifinal no participó Chanel, aunque muchos se hicieron eco de lo similar del vestido, y dicho sea de paso, del baile, con la que Albania defendió su candidatura. Y otro parecido razonable que puede llevar a confusión el próximo sábado ahora que ya están todos los finalistas es el nombre de las candidaturas de España y Polonia. Ambas Blancas, aunque la de Polonia con K y su tema 'Solo' que logró el pase a la final con un tema bailable.

Aún así, tras una carrera de presentaciones por conseguir un puesto en la final, en la que se colaron reivindicaciones por las mujeres armenias, el canto a un amor aún por llegar o el engaño a una persona, el final corrió a cargo de Voyager. Los australianos y su 'Promise' cerraron una segunda semifinal con un tema rockero y discotequero que levantó al público antes de presenciar, a modo de reivndicación, la actuación de 'drag queen' que realizaron las conductoras del certamen. Y es que las reivindicaciones no faltaron. Es Eurovisión.