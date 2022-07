Atresmedia adaptará 'The 1% Club', el exitoso concurso inglés En su emisión en ITV, en Reino Unido, el espacio de Magnum Media ha logrado audiencias superiores al 32% de cuota de pantalla

Una imagen del plató, en el programa de Reino Unido. / R. c.

'Ahora caigo', '¡Boom!', 'La ruleta de la suerte', '¿Quién quiere ser millonario?', 'Atrapa un millón', 'Pasapalabra'... El idilio de Atresmedia con los concursos parece inagotable y aún lo será más con la llegada de 'The 1% Club', el formato que ya ha arrasado en audiencia en su primera temporada en Reino Unido, donde se ha podido seguir a través de ITV. El grupo de comunicación, afincado en San Sebastián de los Reyes, acaba de llegar a un acuerdo con BBC Studios para adquirir los derechos de adaptación de este formato creado por Magnum Media que, además de afrontar su renovación por una segunda temporada en ITV, prepara su desembarco en Francia, Israel y Países Bajos.

Pero, ¿de qué va 'The 1% Club'? El espacio, explican desde Atresmedia, no pone a prueba solo la memoria de los concursantes, «sino que mide la inteligencia real de las personas». El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 participantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país sería capaz de acertar. Así las cosas, las preguntas no son de cultura general, sino que tienen una importante parte de lógica, de ahí que la memoria tenga poco peso.

Cada concursante empieza con una cantidad de dinero fija. Comenzarán con preguntas que acertaría el 90% de la población, más sencillas. Sin embargo, el juego se irá complicando con cada pregunta. El que responda mal es eliminado y al final del programa, solo un jugador se enfrentará a la pregunta que solo un 1% acertaría. De responder correctamente, se lleva el bote a su casa.

En su paso por ITV los pasados meses de abril y mayo, 'The 1% Club' arrasó en audiencias. El programa se estrenó con un 24,8% de cuota de pantalla y más de 3,4 millones de espectadores, pero no tocó techo y su audiencia se ha hecho cada vez más fiel, llegando a alcanzar el 32,3% de cuota de pantalla y los 4,1 millones de espectadores en una de sus entregas.

Los concursos más vistos, en Antena 3

«Estamos muy satisfechos con la adquisición, ya que para Atresmedia es prioritario continuar apostando por formatos de éxito internacional. Los concursos más vistos de nuestra televisión están en Antena 3 y, por lo tanto, es un género que encaja perfectamente en nuestro catálogo de entretenimiento», explica Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia Televisión.

Por su parte, André Renaud, vicepresidente senior de ventas de formatos en el mercado global de BBC Studios, cuenta que «la fórmula ganadora de entretenimiento y resolución de problemas del 'The 1% Club' continúa atrayendo un gran interés de nuestros clientes internacionales y es emocionante que Atresmedia se haya convertido en el cuarto socio en encargar una versión local del formato. Somos ambiciosos en nuestros planes de llegar aún más a las audiencias de España y América Latina en el futuro».

============IN08 PIE (A) (171771699)============

Una imagen del plató, en el programa de Reino Unido. r. c.