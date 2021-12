Toñi Moreno, trasladada en ambulancia tras dar positivo en covid

Toñi Moreno ha anunciado que tiene coronavirus. La presentadora, que será el nuevo rostro de la próxima edición de 'Secret Story' junto a Sandra Barneda y Carlos Sobera, ha dado positivo en covid tal y como ha explicado en una conexión en directo durante el final del programa de Telecinco en la noche del jueves.

«Mira la voz que tengo de capitán general del Ejército», ha bromeado la andaluza durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez. «Yo pensaba: 'Seguramente la única que está mala con Covid, encerrada, soy yo', y me ha hecho ilusión. Digo: 'Voy a entrar en un prime time', me he puesto mis trajes, me he maquillado yo porque estoy más sola que la una», le ha relatado al presentador.

Moreno ha explicado que tendrá que pasar la Navidad aislada y ha revelado que que se enteró de que era positivo en covid cuando fue a grabar una promoción del reality show a Mediaset. «Todavía no he trabajado y ya está perdiendo dinero Paolo Vasile conmigo. Me tuvo que poner una ambulancia para mandarme a Sevilla de vuelta», ha explicado ante la sorpresa de Jorge Javier Vázquez, que recordó haber visto una ambulancia. «¿Eras tú?», le ha dicho entre risas.

Toñi Moreno también ha usado las redes sociales para explicar su estado de salud. «Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo... Me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva», ha explicado sobre su caso. «Cuidado a todos, por favor, no os fieis de los antígenos mucho, la sensación de falsa seguridad es real».

«Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte», ha escrito sobre su estado, explicando que ahora seguirá el protocolo: confinamiento en casa y someterse dentro de unos días a nuevas PCR hasta confirma que ha superado la enfermedad.