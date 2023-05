Tamara Falcó se cae por las escaleras en 'El Hormiguero'

El Hormiguero' comenzaba con su característico baile en el que Tamara Falcó no participaba. La hija de Isabel Preysler se apartaba de la coreografía por una causa de fuerza mayor. El público veía a la colaboradora sentada junto a unas muletas y Pablo Motos se esmeraba en dar explicaciones. «Tamara se ha caído por las escaleras», informaba el presentador. Lo curioso es que la marquesa acudía muy bien acompañada porque en su regazo estaba su perrita Jacinta, a la que también incorporó a la tertulia.

«Despacio, que soy nueva con las muletas», solicitaba Tamara a la hora de ir a sentarse en su sitio, mientras Motos le abría paso para ayudarle. Acto seguido, el comunicador le pidió que argumentara su accidente. «Venía corriendo a la tertulia y, como me gusta llevar los zapatos un poco grandes, me he caído. Y he pensado, bueno, aquí venimos todos lisiados cuando hay que venir, ¿no? ¡Show must go on!», exclamaba sin perder la sonrisa y cosechando el aplauso de la audiencia. «Es mi primer esguince», afirmaba la tertuliana que prefería no pensar en escayolas. «Ahora voy a ir a mi fisio y me ha dicho que me lo recoloca», comentaba. Nadie hizo alusión a si la lesión podría afectar a su próximo enlace nupcial, que está previsto para el próximo 8 de julio.

El percance motivó que el resto de colaboradores recordara accidentes similares. Juan del Val fue el primero en hablar. «Con 16 años dejé de romperme cosas, pero antes conté hasta 17 escayolas. El mismo día me quitaron la escayola de un pie, me tuvieron que poner otra en la muñeca. Fue por celebrar la primera», evocaba entre risas el escritor. Su mujer, Nuria Roca, echaba la vista atrás para rememorar el día en que ella se hirió una pierna. «Había que ver mi cara de felicidad cuando salía del hospital en silla de ruedas y con una pierna escayolada. Era porque estaba encantada de ir al día siguiente al colegio y que me la firmaran. Exageré un poquito para que me la pusieran, tanto que al día siguiente fuimos a que me la quitaran», contaba la presentadora. Cristian Pardo se sumó a la nostalgia. «Yo hacía muchas burradas, pero no conseguí nunca llevar muletas», precisaba.

Ampliar Tamara, con las muletas. EC

La charla derivó en política al comentar el conflicto protocolario entre Isabel Díaz Ayuso y Félix Bolaños. Una vez más, Tamara destacó al contar que a ella también le han negado la entrada a sitios. «A mí hay veces que no me dejan entrar en el camerino de mi hermano (Enrique Iglesias) y tampoco me pico. Les digo que soy su hermana, pero habrá muchas que se hagan pasar por familiares. Me ha pasado. Y si no estás en la lista, no estás en la lista», remataba. Motos quiso apuntar que algo similar le pasó a él, pero en su propio programa. «La primera vez que vino Justin Bieber no me dejaban entrar a mi despacho. Les decía que era el presentador, pero como no hablaba inglés… Tuvo que venir mi socio a defenderme», relataba.