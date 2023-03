Sharon Stone se rompe al relatar el difícil momento que atraviesa

Sharon Stone ha sorprendido al romperse públicamente cuando recogía el Premio al Coraje en un evento de recaudación de fondos en Beverly Hills, California, para la investigación del cáncer en las mujeres (An Unforguettable Evening del Women's Cancer Research Fund). La actriz no está pasando por su mejor momento y no pudo evitar las lágrimas al contar que ha perdido la mitad de su fortuna debido a la crisis que está afectando a algunos bancos estadounidenses. Sin embargo, la intérprete ha asegurado que esa situación no va a impedir que siga ayudando a quienes más lo necesitan.

«No sé nada de tecnología, pero puede escribir un maldito cheque. Y en este momento, eso también es coraje, porque sé lo que está sucediendo. Acabo de perder la mitad de mi dinero en esta cosa bancaria y eso no significa que no pueda ayudar», dijo entre lágrimas.

Sin embargo, la pérdida económica no es lo peor que le ha pasado en los últimos tiempos. El pasado mes de febrero falleció su hermano Patrick a los 57 años debido a unos problemas de corazón que arrastraba desde hace tiempo. «Este no es un momento fácil para ninguno de nosotros, pero os digo que no voy a permitir que ningún político me diga lo que puedo y no puedo hacer, cómo puedo y no puedo vivir y cuál es el valor de mi vida y cuál no. Así que levántate, ponte en pie y di lo que vales. Eso es el coraje», aseguró.

La vida de la actriz ha estado salpicada por importantes problemas de salud. En 2021, su hermano y su cuñada perdían a su hijo, con solo once meses de edad, por una insuficiencia orgánica grave que no pudo superar. Sharon Stone era la madrina del bebé y estuvo algún tiempo de luto.

Antes había sido ella la que había vivido graves contratiempos. En 2001 un ictus le provocó pérdida de memoria, tartamudez y pérdida de audición en uno de sus oídos. Además, no sentía la pierna izquierda desde la rodilla hasta la cadera. Con esfuerzo, volvió a recuperar habilidades básicas como hablar, caminar y escribir hasta reincorporarse completamente a su carrera profesional. También reveló que tuvo que someterse a una cirugía de reconstrucción de mamas después de que descubrieran grandes tumores.