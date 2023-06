Shakira cuenta cómo se enteró de la traición de Piqué

Shakira no tiene problema en reconocer lo dura que ha sido para ella su ruptura con Gerard Piqué, con quien ha compartido la vida durante más de una década y que es el padre de sus dos hijos, Sasha y Milan. Un dolor que le resultó casi insoportable al coincidir con uno de los momentos más delicados en la salud de su padre, William Mebarak. Así lo ha contado en una entrevista a la revista People en español. «Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente. Me enteraba por la prensa de que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto», ha revelado.

«El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado», ha contado sobre cómo vivió aquellos momentos. Días muy complicados en los que pasó por «la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí y que solo he podido desenredar a través de mis canciones».

Precisamente, junto a su familia y sus hijos, a los que describe como «el motor» de su vida, la música ha sido su gran tabla de salvación: «Me salvó la vida y me dio alas para volar», ha asegurado. Un proceso largo que la ha transformado. «Hay días en los que me siento fuerte, hay días en los que me siento que he vivido tantas cosas duras que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final y las he sobrevivido».

Sus hijos

En el mismo sentido, espera que la experiencia termine también siendo positiva para sus hijos. «Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles», ha deseado. «Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos», ha dicho.

Y aunque siente que no ha podido cumplir el sueño de una familia unida para siempre, como la de sus padres, espera que ellos sean «un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir». A principios de mes, Shakira viajó a Colombia donde Mebarak fue intervenido de nuevo. «Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso», ha relatado la artista que ya está establecida en Miami. «Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad», ha declarado.