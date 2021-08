Scarlett Johansson será madre por segunda vez

Scarlett Johansson corre detrás de su perro en una playa. / R. C.

Tras ausentarse de varios eventos relacionados con el estreno de su nueva película 'Viuda Negra' los rumores sobre la situación personal de Scarlett Johansson no paraban de acrecentarse desde el pasado junio. Ahora ya existe una buena explicación: la actriz está embarazada. Lo ha anunciado su marido y padre del futuro bebé, Colin Jost, en una actuación en Ridgefield Playhouse, en Connecticut. Las palabras del actor y comediante no han dado lugar a más especulaciones, «Vamos a tener un bebé, es emocionante», desveló. De momento la futura madre y actriz nominada a dos Oscar no se ha pronunciado.

Johansson, de 36 años, ya tiene otra hija de seis años fruto de su matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac. Se separaron en 2016 tras solo dos años casados. El divorcio fue traumático por las desavenencias sobre la custodia de la niña. Dauriac llegó a llevarse a su hija a Francia, donde reside, por considerar que la menor no estaba bien atendida por la actriz. Finalmente, y tras todo el revuelo ocasionado, la custodia la sigue ostentando la madre.

No cabe duda de que este futuro hijo en común ayudará a afianzar la relación entre Scarlett Johansson y Colin Jost, que llevan casados apenas un año, aunque el inicio de su relación se remonta a 2017. Y es que a esta actriz ganadora de un premio BAFTA se le resiste la estabilidad conyugal.

Este es su tercer matrimonio tras divorciarse de Dauriac (2016) y de Ryan Reynols (2010), eso sin contar relaciones que no pasaron por el altar con famosos como Sean Pean, Justin Timerlake o Jared Leto, entre otros.

En alguna ocasión ha comentado que no cree que sea natural la monogamia aunque lleva más de tres años con su actual marido y futuro padre de su hijo/a. Este nuevo embarazo también permitirá a la intérprete neoyorquina tomar distancia respecto a los problemas de índole profesional y legal que lleva sufriendo desde hace un tiempo.

Su nueva película, 'Viuda Negra', de la que es protagonista, no está siendo tan avalada por la taquilla como se esperaba. Además los abogados de la actríz han presentado una demanda contra Disney + por lanzar la película en su plataforma digital, incumpliendo de esta manera el acuerdo que Marvel firmó con la actriz.

La discreción es un sello de identidad de Scarlett. Es por ello que lleva meses sin comentar nada acerca de su embarazo. Ejemplo del recato que caracteriza a Johansson ha sido la poca publicidad que tuvo el enlace con su actual marido. Las limitaciones impuestas por motivos pandémicos también colaboraron a mantener la boda en un segundo plano. La única propaganda que la pareja hizo del enlace fue por motivos filantrópicos. Se trató de una foto publicada en la web de Meals on Wheels, fundación dedicada a captar fondos para entregar comida a personas que no pueden cocinar o que carecen de recursos.