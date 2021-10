Sara Carbonero, enamorada de nuevo

La periodista Sara Carbonero. / r. c.

Sara Carbonero está de nuevo enamorada. Así lo publica la revista Semana en exclusiva en su portada de este miércoles. La ex de Iker Casillas podría llevar dos meses de relación con Kiki Morente, hermano de Estrella Morente e hijo de Enrique Morente. Y también artista, al igual que la mayoría de miembros de su familia.

Según la revista, Sara, de 37 años, y Kiki, de 31, se conocieron a través de una amiga en común y ahora él estaría integrado en su grupo de conocidas y ella, en su familia. Hace unas semanas Kiki debería haber actuado en un festival de Madrid, pero debido a las fuertes lluvias no pudo, y el cantaor no dudó en trasladar la fiesta a su casa con amigos. Entre ellos se encontraba Sara Carbonero, que dejó cuenta de la noche que había pasado y compartió en sus redes sociales una foto con Estrella Morente. Y, además, Kiki aprovechó para presentarle a su abuela, que tiene 91 años y hasta ahora no había conocido a ninguna pareja del cantaor.

Aunque los compromisos profesionales no les permiten verse todo lo que les gustaría, ellos hacen lo posible por estar juntos, por eso, Kiki viajó desde Granada para ver a Sara Carbonero cuando ella estuvo en Cádiz.

Pero ahora, el anuncio de su nueva relación llega mientras Sara se encuentra de vacaciones en Oporto (Portugal) lugar donde residió durante 5 años con su expareja, Iker Casillas, y con sus dos hijos, Martín, de 7 años y Lucas, de 5.

El pasado 12 de marzo Iker y Sara comunicaban a través de sus redes sociales la decisión de separarse tras 11 años juntos. «El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es, desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar y la educación de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable», decían en la publicación.