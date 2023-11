Salen a la luz las imágenes de Federico de Dinamarca deambulando sin escolta por Madrid

Dos semanas después de que salieran a la luz las fotografías de Genoveva Casanova y el príncipe Federico de Dinamarca paseando juntos por Madrid, ambos siguen siendo protagonistas de la actualidad del corazón. Lo último han sido las imágenes emitidas en 'TardeAr' en las que se puede ver al heredero danés saliendo a primera hora de la mañana del portal en el que vive la mexicana y al que ambos habían accedido la noche anterior por separado, aunque antes habían compartido la velada juntos por El Retiro y en el Corral de la Morería.

Más que su salida a las 8.30 de la mañana del portal de Genoveva, lo que ha llamado la atención es que lo hiciera solo, sin ninguno de los dos escoltas que le habían acompañado el día anterior. Federico de Dinamarca sale caminando y deambula durante diez minutos con su maleta en ristre por el barrio de Los Jerónimos hasta que llega a una parada de autobús, donde realiza una llamada telefónica y aguarda hasta que lo recoge un coche del cuerpo diplomático enviado por la embajada de su país. Un vehículo en el que iban dos personas y con el que se dirigió hacia el aeropuerto de Barajas para regresar a casa en vuelo privado.

Esa ausencia de guardaespaldas ha puesto en el ojo del huracán los problemas de seguridad que podrían haber surgido en esta visita privada del heredero de la corona danesa, más allá de las cuestiones que tienen que ver con su intimidad o con las vicisitudes de su matrimonio con Mary Donalson. De hecho, la conductora del programa, Ana Rosa Quintana, hablaba de «controversia internacional» al presentar el vídeo.

Una polémica que se suma a la desatada tras publicarse el informe de gastos de defensa de la Casa Real danesa por el dinero que el heredero estaría gastando en sus viajes privados. Los medios nacionales han destacado un posible uso indebido del helicóptero durante unas semanas en la que agenda oficial apenas recogía actividad. Unas críticas que han tenido que ver tanto con el gasto innecesario como con el uso del AS-550 Fennec en lugar de haber elegido un medio de transporte menos contaminante.

Mientras el hijo de la reina Margarita ha continuado con su agenda de actos oficiales, Genoveva Casanova ha optado por desaparecer del panorama público refugiándose en el palacio de Arbaizenea, en San Sebastián, propiedad de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, que está siendo uno de sus grandes apoyos.

Preocupación por su salud

Precisamente este lunes, 20 de noviembre, se cumplían nueve años del fallecimiento de la duquesa de Alba, y el conde de Salvatierra, como es costumbre, celebraba una misa en homenaje a su madre donde fue preguntado por la situación de su exmujer y madre de sus hijos. «Está mal, lógicamente, está llevando una salvajada, un linchamiento absolutamente fuera de toda lógica», valoraba Cayetano sobre la situación por la que está pasando la que los medios daneses llaman «amiga de Fede». «No ha podido venir y lo ha sentido mucho. Sí, evidentemente estoy sufriendo lo mismo que está sufriendo ella. Yo la quiero muchísimo, es mi familia», destacaba.

De hecho, el hijo de la duquesa de Alba se mostraba preocupado por el estado de salud de la madre de sus hijos: «Lo que me preocupa de Genoveva es su salud… Me preocupa muchísimo Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también y lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar».

En este sentido, en el programa 'Y ahora Sonsoles' desvelaban que tanto su médico de cabecera como su psicólogo y su abogado le han recomendado no aparecer ni responder llamadas. «Está desconectada y alejada de todo por prescripción médica. El estrés afecta a sus pulmones», explicaban.

En todo caso, aunque no pudo acudir al homenaje a quien fuera su suegra, Genoveva quiso tener un recuerdo hacia la duquesa de Alba. «Te echo tanto, tanto de menos… Tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… Cómo quisiera que no te hubieras ido. Aunque a veces aún te siento aquí junto a mí», escribía al lado de una fotografía de ella con la recordada aristócrata en su perfil de Instagram.