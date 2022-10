Rostros conocidos trasladan su apoyo a Amaia Montero tras su preocupante imagen

Amaia Montero lleva dando de qué hablar desde la semana pasada. Entre la preocupación, la sorpresa y también la admiración se mueven sus miles de seguidores después de que anunciara en Instagram su nuevo single tras cuatro años, publicara después una fotografía suya desmejorada y casi irreconocible junto a una frase: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?».

Fue el pasado viernes, y los comentarios inundaron enseguida el perfil de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh. Sus fans colgaron mensajes de ánimo. Hubo quienes elogiaron sus cualidades, pero también quienes se interesaron por su salud. Y es que, tan solo dos días antes, el miércoles, había publicado una queja por su estancia en el conocido Hotel du Palais de Biarritz. «El hotel tiene cinco estrellas, pero sabéis qué, que te hacen sentir como una absoluta y verdadera mierda, como una caca. Después de dejaros muchísimo dinero... os van a tratar como a una caca», insistía. No tardó mucho en borrar dicha publicación.

Familiares y personas de su entorno más cercano no han querido por ahora hacer declaración alguna sobre la situación de la cantante. Quienes sí se han pronunciado han sido sus seguidores. Pero además del calor que éstos han querido trasladar a Amaia Montero, han sido también diferentes rostros conocidos quienes han querido dejar patente a través de las redes sociales su apoyo a la irundarra. «Resiliencia compañera mía. Eres la Reina del Pop no lo olvides! Vamos!», le ha escrito Diana Navarro. La actriz y presentadora Cayetana Guillén-Cuervo le dedicaba un: «Mi amor te quiero». Su compañera de profesión Pastora Soler la animaba con un «Vamos Amaia, compañera, eres grande, te admiramos, te queremos! Parriba!». Incluso Paula Echevarría ha querido lanzarle un mensaje: «La vida siempre sirve». «Recuerda que vales mucho y tú voz inspira», le ha dicho la empresaria Fiona Ferrer.

Pero quizás el que más ha llamado la atención ha sido el de Soraya Arnelas. «Mi mensaje de antes de irme a dormir es un mensaje de amor y admiración, apoyo, cariño, respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero. Nos ha tocado vivir a esta generación un mundo muy complicado y los que son frágiles y sensibles lo pagan muy duro. Decirle que la quiero, que aunque no nos conocemos mucho quiero mandarle un mensaje, que la quiero, que la admiro y le mando mucha fuerza y mucha luz en estos tiempos de sombras. Estamos contigo, a tu lado Amaia», escribía la extremeña.