Ana Rosa Quintana deja el programa por un cáncer

La periodista Ana Rosa Quintana deja por una temporada su programa matinal en Telecinco. El motivo es que le han detectado un cáncer, en concreto un carcinoma en una mama.

Lo ha revelado en la mañana de este martes en su programa, donde lo ha contado ante las cámaras y ha pasado el testigo a sus compañeros.

«Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada del programa», ha anunciado en directo.

Estos, visiblemente emocionados, han seguido con el programa.

Hace dos semana, la comunicadora volvió a recordar la enfermedad que sufrió hace once años y animó a las mujeres a hacerse revisiones para una detección precoz de la misma. «Es muy importante detectarlo a tiempo porque no es lo mismo superarlo cuando está en una fase inicial como me pasó a mí que cuando ya está más avanzado».