Rocío Carrasco debuta como colaboradora en 'Sálvame' La hija de Rocío Jurado dará voz a «famosos de los que se dicen cosas que no son» en su sección para que se defiendan.

Rocío Carrasco vuelve a Telecinco y ha fichado por 'Sálvame'. La nueva colaboradora del programa buque insignia de la cadena debutó esta tarde con el reencuentro con muchos de los periodistas que la han criticado o apoyado después de la emisión del documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva, momentos'. A las 15:00 horas, la hija de Rocío Jurado entraba en un plató vacío, a excepción del director y del equipo técnico, acompañada de dos operarios que trasladaban una caja cerrada y se sentaba en el sillón central, mientras que Jorge Javier Vázquez y el resto del equipo aguardaba esperando en un plató contiguo, el de Superviviente, según publica VerTele!

Los colaboradores del programa fueron entrando poco a poco en el plató. Primero Kiko Hernández, Miguel Frigenti, Anabel Pantoja y Belén Esteban. Y algo después, Kiko Matamoros, María Patiño, Marta López y Gema López a quienes respondió todo tipo de preguntas.

No fue hasta las 20:10 horas cuando abrió la caja: «He venido al programa para escuchar, que es una cosa muy importante que conmigo no se ha hecho en mucho tiempo», decía. Será algo más que lo que era antes la defensora de la audiencia, sino que dará voz a «famosos de los que se dicen cosas que no son» en su sección para que se defiendan. «Me pueden contar lo que quieran», avisaban. La sección se titulará 'Hable con ella', aludiendo al título del late show que copresentó en su día en Telecinco.