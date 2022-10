Rocío Carrasco cuenta que Ortega Cano echó a su madre de Yerbabuena en varias ocasiones

En el último episodio emitido de ' En el nombre de Rocío', Rocío Carrasco ha relatado cómo era el día a día de su madre junto a su marido, el torero José Ortega Cano. Una versión que ha hablado de continuas discusiones y malos modos, respaldada por Mili Pinea, una exempleada del matrimonio. «En varias ocasiones a ella la echas de Yerbabuena. La echa José por discusiones», ha asegurado la hija de la más grande que ha descrito una de esas veces en las que Rocío Jurado salió de la finca del diestro: «A mí me llamó un día a las tres de la mañana para que fuésemos a recogerla y nos fuimos corriendo para allá. Y en cuanto llegué me la encontré en las escaleras de la finca con dos maletas. En ese momento no tenía la capacidad ni la fuerza para denunciarlo ni ella me lo hubiera permitido».

«Discutían muchas veces cuando él estaba borracho. Cuando ella estaba disgustada se metía en su habitación. Llegó a pasar un día entero en su cuarto… Él luego le pedía perdón», ha confirmado Mili Pineda. Y es que, parece que los problemas de la pareja Ortega-Jurado eran algo sabido por todos: «Todos los miembros de mi familia sabían las situaciones que se producían entre Ortega Cano y mi madre», ha reprochado. «Mis tíos lo sabían y saben mil cosas más que ellos se creen que yo no sé. Y seguro que hay algunas que ni yo sé. Ahora dicen que no sabían nada. Es increíble el grado de cinismo», ha recriminado.

Continuando con Ortega Cano, ha mantenido que «yo sé que cuando la tenía al lado no la respetaba». «Ortega Cano tiene un remordimiento porque sabe que no se portó bien. Él sabe que en muchas ocasiones fue un perro. Fue muy mala persona y tiene que vivir con eso», ha sentenciado la hija de la más grande.

La exempleada de Rocío Jurado también ha hablado sobre cómo fue el matrimonio de Rocío Carrasco con Antonio David Flores. «He visto malos modos y muchas cosas», ha dicho a la vez que ha confirmado que ella fue testigo de cuando el exguardiacivil presuntamente arrastró por los pelos a la madre de sus hijos. «No ha mentido», ha asegurado en referencia a cómo el malagueño se comportó con la hija de Pedro Carrasco durante el tiempo que estuvieron casados y tras la separación. Una historia que Rociito contó en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

De hecho, Mili ha hablado de la preocupación de Rocío Jurado por el bienestar de su hija: «Una vez Rocío Jurado me dijo que si su hija me necesitaba que estuviera ahí porque se iba a quedar muy sola. Rocío (Carrasco) sufrió mucho». «Soy muy testigo de eso», ha confirmado. Por eso, ha afirmado que «siempre he apoyado a Rocío Carrasco. La apoyaré siempre. Gracias a Dios, ha sobrevivido».