La reina eterna cumple 95 años

La reina Isabel II cumple este miércoles 21 de abril 95 años, cuatro días después del funeral en memoria de su marido, Felipe de Edimburgo, y con la mente ya puesta en reanudar sus compromisos oficiales la próximo semana, cuando está previsto que despache de nuevo con el primer ministro, Boris Johnson. Asimismo, los asistentes de palacio planean también actos protocolarios con asociaciones benéficas o comunitarias, en los que participaría por vía telemática desde el castillo de Windsor.

Pese a que hoy es su cumpleaños real, el oficial no se celebrará hasta el mes de junio, en una gran ceremonia pública, Trooping the Colour, desfile del estandarte, en la que participan regimientos del Ejército británico y de países de la Commonwealth. El motivo de ese cambio de fecha no es otro que en abril siempre hace peor tiempo que en junio. Pero este año, como ocurrió también en 2020 debido a los estragos del coronavirus, no se desarrollará en el centro monumental de Londres. La Casa Real ha informado de que se estudia la organización de un desfile menor en Windsor. Por dos motivos. Uno, la desescalada en la que está inmersa Reino Unido y, dos, el reciente fallecimiento de Felipe de Edimburgo, quien estuvo a su lado durante más de siete décadas.

En la intimidad

Es muy probable que Isabel II sea visitada este miércoles por algunos miembros de su familia, como el duque de York, el príncipe Andrés, o los condes de Wessex, Eduardo y Sofía, que viven cerca del castillo de Windsor y mantienen una estrechísima relación con la reina. De hecho, estos días se ha comentado que Sofía estaba siendo un gran apoyo para su suegra en estos días de luto. Además, quizás su primogénito, Carlos, le haya informado del resultado de las conversaciones que ha mantenido la última semana con sus hijos, Guillermo y Enrique, con el propósito de conciliar la animosidad creada por la reciente y amarga entrevista en televisión del duque de Sussex y su mujer, Meghan Markle, con graves acusaciones para la Corona.

Se cree que este mismo viernes, justo dos semanas después de la muerte de su marido, la Reina reanudará la lectura de los documentos contenidos en sus maletines rojos, en los que se distribuyen a la monarca, o a miembros del Gobierno, los papeles que les mantienen al día de los asuntos que son de su incumbencia. La próxima semana mantendrá su entrevista semanal Boris Johnson y procederá también al asentimiento formal de las leyes aprobadas por el Parlamento.

Su primer acto oficial será el Discurso de la Reina, el 11 de mayo. Consiste en la lectura del programa del Gobierno para el nuevo año parlamentario. Es un acto con gran pompa, que la soberana preside con su pesada corona –de unos dos kilos– y en el que, desde la retirada del duque de Edimburgo de los actos públicos, en 2017, está acompañada por el príncipe Carlos.

En 2022 se celebrará el Jubileo de Platino –setenta años del reinado de Isabel II– y los portavoces del Palacio de Buckingham no han sugerido un cambio sustancial sobre sus funciones. Seguirá residiendo en el Castillo de Windsor mientras la pandemia continúe, y participará en actos, incluyendo visitas dentro de Reino Unido, sola o acompañada de algún miembro de su familia.