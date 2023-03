Óscar, el tiktoker acosado en redes, lanza un mensaje en pro de la salud mental: «Hasta aquí» campaña de odio en redes sociales «Yo podré gestionarlo, porque tengo las herramientas para hacerlo, pero la historia puede acabar de una forma muy distinta para alguien que no pueda», manifestó el joven tras ser insultado por compartir sus gustos musicales

En los últimos días, Óscar Giménez, un tiktoker y actor de Barcelona, se ha vuelto viral en redes por haber sido víctima de una campaña masiva de odio. ¿El motivo? Compartir sus gustos musicales a través de la aplicación de TikTok. Y es que, su vídeo sobre el top 10 de canciones de la banda Arctic Monkeys desató la ola de insultos.

El odio ha sido tan desmedido que el joven ha querido darle la vuelta a la tortilla y aprovechar el mal trago que ha pasado para reivindicar, a través de otro vídeo en su cuenta de TikTok, la importancia de promover la salud mental. Su mensaje, desde el inicio, ha sido claro: «Hasta aquí».

Óscar Giménez ha comenzado su alegato con la siguiente frase: «Voy a hablar de este tema una vez y nunca más». El tiktoker, que cuenta en este momento con más de 400.000 seguidores y más de ocho millones de 'me gustas' en la red social, ha transmitido el malestar psicológico que le ha supuesto recibir, de un día para otro, incontables burlas, humillaciones y vejaciones. « No voy a mentir, me ha afectado«.

«Soy un chico normal», ha dicho. «Simplemente comparto mis gustos musicales, esperando que la gente también descubra nuevas canciones y se lo pase bien», ha añadido Giménez, que también ha aprovechado el espacio para agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo para defenderlo y para intentar frenar los ataques.

«Yo hoy estoy mal, pero sé que yo podré gestionarlo, porque tengo las herramientas para hacerlo, pero la historia puede acabar de una forma muy distinta para alguien que no pueda«, ha manifestado el tiktoker, lanzando un importante mensaje en pro de la salud mental. «Nadie se merece levantarse un día y ver que miles de personas le están insultando».

«Yo seguiré haciendo lo que a mí me gusta», ha dejado claro Óscar Giménez, que ha terminado el vídeo con un firme comunicado dirigido a todas las personas: «Haz lo que más te apasione, sé tú mismo, sé tú misma y ya está. No dejes que nadie te condicione».

El vídeo, que ahora tiene dos millones de visualizaciones, ha provocado que las redes sociales se hayan llenado de mensajes en defensa del joven tiktoker. E incluso ha logrado que algunas de las personas que participaron en la campaña de odio, recapacitaran y se arrepintieran de forma pública.

Oscar, el chaval de Tik Tok que pone temazos mientras pone carusas pertenece junto a Planeta Salla en la categoría de personas que iluminan Tik Tok porque son gente maja hablando de cosas que le flipan. Si te caen mal es porque te odias a ti mismo porque no sientes amor por nada El Hematocrítico (@hematocritico) March 7, 2023

Pues tiene razón (y yo he sido la primera que he hecho comentarios) y creo que está bien recapacitar. El chico literalmente no ha hecho nada como para recibir tanto hate y es verdad lo que dice. Desde mi humilde cuenta, una disculpa 🫂 pic.twitter.com/trOm797AlD khlav kalash (@met4n0i) March 6, 2023

Me paro a pensar y digo k coño habrá hecho el chico este de tik tok Oscar, solo ha hecho un vídeo haciendo un top de canciones sobre artic monkeys sin hacer daño a nadie y solo por eso le cae hate? lil camaron (@lil_verne) March 6, 2023