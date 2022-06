Kim Kardashian, dispuesta a comer a caca a diario para seguir joven

Todos soñamos con el elixir de la eterna juventud. Mucha gente estaría dispuesta a cualquier cosa por encontrar el secreto para no ver cómo su cuerpo envejece con el paso de los años.

La instagramer y empresaria Kim Kardashian de 41 años, durante una entrevista al New York Time con motivo de su primera línea para el cuidado de la piel, ha sorprendido con una declaraciones donde reconoce que haría lo que hiciese falta para seguir viéndose joven.

«Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo. Mucha gente se comporta como si no le importara su aspecto. Yo no hago creer que es fácil o todo natural. No te despiertas y utilizas cualquier cosa», explicó en la entrevista.

Una polémicas y sorprendentes declaraciones que no ha tardado ni un segundo en incendiar las redes sociales.