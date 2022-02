José Manuel Soto: «Jamás me he puesto la mascarilla por la calle» El cantante levanta una gran polémica al contar qué hace siempre con la mascarilla.

El cantante José Manuel Soto ha provocado muchos comentarios tras asegurar que él nunca ha llevado mascarilla en exteriores, a pesar de que las normas obligaban a ello.

«Jamás me he puesto la mascarilla por la calle, en espacios cerrados sí», ha dicho antes de dejar la frase que más debate ha provocado: «Las leyes absurdas no hay que cumplirlas».

También ha reaccionado e l portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que le ha pedido que piense en «la cantidad de gente que roba, defrauda, maltrata o pone en riesgo la vida de los demás siguiendo ese criterio».

Todo ello después de que la ministra de Sanidad , Carolina Darias, haya anunciado que el próximo martes el Gobierno eliminará la obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores después de que el lunes sea debatido este asunto en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).