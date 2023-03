Una influencer francesa pide muerte asistida porque no puede pasar «ni una sola prueba más» Olympe, de 23 años, padece un trastorno disociativo con 15 identidades diferentes | La tragedias vividas le han hecho llegar a este punto

Olympe, influencer francesa de 23 años de edad, ha pedido ayuda en Bélgica para poder quitarse la vida, ya que está posibilidad no la tiene en su país natal.

Su historia, desgraciadamente, es muy trágica. Además de haber sido abandonada por su familia cuando era pequeña, pasó por 20 casas de acogida diferentes, sufrió acoso escolar, fue víctima de pedofilia y la llegaron a violar hasta cinco veces durante su adolescencia.

Debido a estas circunstancias, la joven aseguró en que no tiene esa energía para vivir, en las redes: «La razón principal es que estoy exhausta, he llegado a un punto que no puedo pasar ni una sola prueba más».

Olympe ha pedido ayuda con anterioridad y ha intentado todo para superar sus problemas. Como no lo ha logrado, su deseo ahora es morir de forma asistida: «Es mi vida, es una decisión que hice, que fue difícil de tomar», declaró.

Dado que en Francia está prohibido este tipo de acciones y que en Bélgica es un proceso legal, la influencer espera que el país belga pueda darle lo que busca. Aún así, no se dará de forma inmediata ni será un proceso fácil. Yves de Locht, que según Le Parisien, es un especialista en muerte asistida al que ha recurrido, declaró que la ayudará siempre y cuando esté dentro del «marco legal». Por otra parte, comentó que «los especialistas deben certificar que su enfermedad es incurable». La decisión respecto a la petición de Olympe se sabrá durante el último trimestre de este 2023.

024: línea de atención a la conducta suicida El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.