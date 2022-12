Georgina deja con la boca abierta a Cristiano Ronaldo con su regalo de Navidad

La influencer Georgina Rodríguez ha dejado a su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, con la boca abierta (literamente) estas Navidades. Y es que le ha hecho un regalo cuyo valor supera, nada más y nada menos, los 330.000 euros.

Georgina ha compartido en sus redes sociales un vídeo del momento, acompañado del texto: « A magic Christmas night. Os amoooo. Gracias Santaaaa» y de la canción por excelencia de estas fechas: 'All I want for christmas is you', el hit de Mariah Carey.

El regalo en cuestión se trata de un Rolls Royce Dawn 2022 de cuatro plazas, descapotable y de color plateado, que la influencer ha envuelto en un gran lazo rojo. Un modelo que se une a la flota del futbolista, que ya posee otros vehículos de alta gama, como es el Bugatti Centodieci, de ocho millones de euros.

Algunos medios que se han hecho eco de la noticia, consideran que, de esta forma, Georgina busca animar a su pareja, tras el batacazo del Mundial de Qatar y debido a su situación profesional, que no pasa por el mejor momento.

Cristiano Ronaldo, por su parte, ha agradecido públicamente en su perfil de Instagram el 'regalazo' de Georgina.

Por otro lado, en el vídeo compartido por la influencer también se muestra la decoración navideña de la familia y la visita de Papá Noel a los hijos de la pareja.