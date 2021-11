El exclusivo regalo de Jesé a Aurah por su cumpleaños de más de 17.000 euros

Jueves, 25 noviembre 2021, 21:40

Aurah Ruiz ha cumplido en los últimos días 32 años y en su entorno no han querido dejar pasar la oportunidad de celebrarlo por todo lo alto, con una gran fiesta y también con todo lujo de detalles. El lujo ha sido precisamente lo que no ha faltado con la presencia de Jesé Rodríguez, que se ha volcado con su pareja en esta fecha tan especial. El futbolista canario ha tirado la casa por la ventana, como está acostumbrado a hacer con su pareja, regalándole varios productos de puro lujo, entre los que ha destacado uno de edición limitada.

La modelo e influencer canaria no daba crédito ante tantos regalos, según las imágenes que ella misma ha querido compartir en su último vídeo de 'MTMad'. U n bolso y unas zapatillas de la marca Balenciaga iban a ser el inesperado aperitivo de un regalo que le dejaría con la boca abierta e incluso le haría emocionarse, ante la sorpresa de sus invitados. Micrófono en mano, Jesé Rodríguez le anunciaba que quedaba un regalo, el cual «he traído de fuera de la isla. Solamente la vas a llevar tú esta edición», le avanzaba.

Se trata nada menos que de un Rolex Lady Date-Just de edición limitada que la lujosa marca de relojes ha lanzado este mismo año, y cuyo precio de salida es de, aproximadamente, 17.000 euros. Este no es, en cambio, el precio del regalo de Jesé a Aurah pero sí que sirve como punto de partida para lo que ha llegado a ser el desembolso del jugador, que incluso le explicaba a su pareja que «los de Rolex quieren hablar contigo, conocerte, para hacerte el reloj a tu mano y todo».

«Yo no me lo puedo creer. Siempre he soñado con tener un Rolex y me han regalado el más bonito de todos», reconocía una emocionada Aurah Ruiz mostrando este exclusivo regalo a la cámara. Por supuesto, la edición es limitada y personalizada por el propio futbolista, ya que es un artículo que no se puede encontrar en ningún establecimiento ni tampoco en su página web.